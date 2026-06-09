به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ «جولیان بورگر» خبرنگار ارشد بین‌الملل روزنامه گاردین، معتقد است که تشدید تنش‌های اخیر میان ایران و اسرائیل بار دیگر شکنندگی آتش‌بس در خاورمیانه را آشکار کرده و هم‌زمان عمق اختلافات و تناقض‌های موجود در روابط میان «دونالد ترامپ» رئیس‌جمهور آمریکا و «بنیامین نتانیاهو» نخست‌وزیر رژیم صهیونیستی را به نمایش گذاشته است.

آزمون تازه برای روابط واشنگتن و تل‌آویو

براساس گزارش شبکه الجزیره به نوشته گاردین، تبادل حملات موشکی میان ایران و رژیم صهیونیستی در روزهای اخیر، آزمون جدیدی برای رابطه پیچیده ترامپ و نتانیاهو بوددو شخصیتی که در آغاز جنگ علیه ایران در یک مسیر مشترک حرکت می‌کردند، اما با ادامه بحران، منافع سیاسی و راهبردی آن‌ها به‌تدریج از یکدیگر فاصله گرفت.

ترامپ در روزهای گذشته تلاش کرده است نشان دهد که بازیگر اصلی و تصمیم‌گیر نهایی در پرونده‌های خاورمیانه است. او بارها تأکید کرده که تصمیم‌گیرنده اصلی در این پرونده‌هاست و می‌تواند روند تحولات منطقه را هدایت کند.

محدودیت نفوذ ترامپ بر نتانیاهو

این موضع‌گیری‌ها پس از انتشار گزارش‌هایی مطرح شد که از توبیخ شدید نتانیاهو توسط ترامپ خبر می‌دادند. طبق این گزارش‌ها، رئیس‌جمهور آمریکا به نخست‌وزیر رژیم صهیونیستی هشدار داده بود از اقداماتی که می‌تواند روند کاهش تنش‌های منطقه‌ای را برهم بزند، خودداری کند.

با این حال، تحولات بعدی نشان داد که نفوذ واشنگتن بر دولت رژیم صهیونیستی، محدودیت‌هایی دارد. نتانیاهو دستور حمله به ضاحیه جنوبی بیروت، پایگاه اصلی حزب‌الله، را صادر کرد. اقدامی که ایران آن را عبور از خطوط قرمز تعیین‌شده در چارچوب آتش‌بس منطقه‌ای دانسته بود.

منطقه در وضعیت نه جنگ، نه صلح

حمله رژیم صهیونیستی به ضاحیه بیروت با واکنش ایران همراه شد و تهران با شلیک موشک به سمت سرزمین‌های اشغالی پاسخ داد. پس از آن نیز حملات رژیم صهیونیستی به اهدافی در داخل ایران از سر گرفته شد تا اینکه آمریکا برای جلوگیری از گسترش درگیری وارد عمل شد.

اگرچه تلاش‌های واشنگتن فعلاً به تثبیت نسبی آتش‌بس کمک کرده است، اما بورگر معتقد است منطقه همچنان در وضعیت نه جنگ، نه صلح قرار دارد. شرایطی که در آن هر حادثه محدود می‌تواند به سرعت به بحرانی گسترده تبدیل شود.

اختلاف منافع؛ از هرمز تا انتخابات آمریکا

به اعتقاد نویسنده، ریشه اصلی این وضعیت در تفاوت روزافزون منافع ترامپ و نتانیاهو نهفته است. پس از آنکه رژیم صهیونیستی نتوانست به اهداف بلندپروازانه خود از جمله دستیابی به پیروزی سریع یا ایجاد تغییرات اساسی در ساختار سیاسی ایران برسد، اولویت‌های واشنگتن و تل‌آویو بیش از گذشته از هم فاصله گرفت.

برای ترامپ، مسائلی مانند تهدید بسته شدن تنگه هرمز، افزایش قیمت نفت و تبدیل شدن بحران به یک معضل اقتصادی جهانی، اهمیت فزاینده‌ای پیدا کرده است. عواملی که مستقیماً بر اقتصاد آمریکا و چشم‌انداز انتخاباتی او اثر می‌گذارند.

در مقابل، نتانیاهو با فشارهای سیاسی متفاوتی روبه‌رو است. او در آستانه رقابت‌های انتخاباتی و در شرایط تداوم تهدیدهای امنیتی، نیاز دارد نشان دهد همچنان قادر به مقابله با دشمنان منطقه‌ای رژیم صهیونیستی است. از نگاه گاردین، همین ملاحظات سیاسی ممکن است او را به سمت رویکردی تهاجمی‌تر سوق دهد.

نگرانی تل‌آویو از مذاکرات تهران و واشنگتن

یکی دیگر از دغدغه‌های اصلی نتانیاهو، مذاکرات جاری میان ایران و آمریکا است. گفت‌وگوهایی که رژیم صهیونیستی در آن‌ها نقش مستقیمی ندارد.

بر اساس برخی گزارش‌ها، توافق احتمالی میان تهران و واشنگتن می‌تواند ادامه فعالیت برنامه هسته‌ای ایران را در چارچوب محدودیت‌های مشخص بپذیرد و همچنین محدودیت‌هایی برای آزادی عمل نظامی رژیم صهیونیستی در لبنان علیه حزب‌الله ایجاد کند. موضوعی که از نگاه تل‌آویو امتیازی غیرقابل قبول برای ایران محسوب می‌شود.

دو نگاه متفاوت به آینده بحران

بورگر معتقد است از منظر سیاسی، شکست مذاکرات و بازگشت آمریکا به رویارویی مستقیم با ایران می‌تواند مطلوب‌ترین سناریو برای نتانیاهو باشد. در مقابل، ترامپ همچنان بر امکان دستیابی به توافق تأکید می‌کند. هرچند پذیرش توافقی که شباهتی به توافق هسته‌ای دوران باراک اوباما داشته باشد، برای او نیز از نظر سیاسی دشوار است. زیرا رئیس‌جمهور آمریکا سال‌ها آن توافق را به‌شدت مورد انتقاد قرار داده است.

آینده نامطمئن آتش‌بس

در پایان، نویسنده نتیجه می‌گیرد که ترامپ و نتانیاهو به خوبی از نقاط ضعف و محدودیت‌های یکدیگر آگاه هستند، اما اختلاف دیدگاه آن‌ها درباره مسیر جنگ و صلح در منطقه باعث شده آینده آتش‌بس فعلی همچنان نامطمئن و شکننده باقی بماند. اگر این شکاف‌ها عمیق‌تر شود، هرگونه توافق یا آتش‌بس موجود ممکن است با چالش‌های جدی‌تری مواجه شود.

..............................

پایان پیام/ ۲۶۸