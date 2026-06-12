به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ فراکسیون «وفاداری به مقاومت» (وابسته به حزب‌الله) با انتشار بیانیه‌ای اعلام کرد که دولت لبنان باید روابط خود را با ایران ترمیم کرده و از نقش منطقه‌ای این کشور برای اخراج اسرائیل از خاک خود استفاده کند.

این فراکسیون با بیان اینکه لبنان در بحران‌های سیاسی غرق شده است، ادامه داد: حزب‌الله در کمین دشمن است، از سرزمین و ملت خود دفاع کرده و تلفات سنگینی به نیروها، افسران و تجهیزات صهیونیست‌ها وارد می‌کند.

حزب‌الله با تأکید بر اینکه هزینه مقاومت در برابر اسرائیل بسیار کمتر از تسلیم شدن است، حملات آمریکا به ایران را محکوم و تأکید کرد: ما رفتار باج‌خواهانه و سلطه‌جویانه آمریکا را که در راستای تحمیل سلطه خود بر کشورها و ملت‌هاست، محکوم می‌کنیم.

در این بیانیه ضمن محکوم کردن مذاکرات مستقیم دولت لبنان با رژیم صهیونیستی آمده است: این مذاکرات منجر به شکاف داخلی بیشتر در میان مردم لبنان شده است. این اقدام مغایر قانون اساسی است. پافشاری بر ادامه این مسیر، یک لجبازی احمقانه است که مذاکرات را به خودکشی سیاسی تبدیل می‌کند که هیچ دستاوردی نخواهد داشت.

فراکسیون حزب‌الله نتایج برآمده از این مذاکرات را مردود اعلام کرد و گفت: شروط و دیکته‌هایی که دشمن مطرح کرده و هیئت مذاکره‌کننده لبنانی آن را پذیرفته، از نظر ما قابل قبول نیست.

این فراکسیون ضمن انتقاد از همصدایی دولت لبنان با آمریکا علیه حزب‌الله، در پایان گفت: دولت آمریکا، حزب‌الله را دشمن مشترک اعلام کرد، ولی هیئت لبنانی به آن اعتراض نکرد. این اظهارات در راستای خدمت به پروژه صهیونیستی است که دولت جنایتکار آمریکا حامی آن است.

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