به گزارش خبرگزاری اهل بیت(ع) ـ ابنا ـ فراکسیون «وفاداری به مقاومت» در پارلمان لبنان وابسته به حزبالله در این کشور، مخالفت خود را با روند مذاکره مستقیم با رژیم صهیونیستی اعلام کرد.
این فراکسیون پس از نشست دورهای خود در یک بیانیه مطبوعاتی اعلام کرد، روند مذاکره مستقیم با دشمن که دولت در پیش گرفته، مردود، محکوم وبه منزله انحراف از اصول ملی و نقض حاکمیت لبنان بوده و با اجماع ملی، توافق طائف، منطق تحقق دستاورد و احیای حقوق ملی مغایرت داشته و هرگونه خروجی یا نتیجهای که از آن به دست آید، هیچ ارتباطی به ما ندارد.
فراکسیون وفاداری به مقاومت در ادامه بیانیه خود تاکید کرد: حمله صهیونیستی-آمریکایی به لبنان با کشتار مردم، تخریب و انفجار خانهها و نهادهای لبنان ادامه داشته و این نقض آشکار آتشبس با حمایت آمریکا است، همزمان نیروهای دلاور مقاومت به حماسهآفرینیهای عظیم خود در برابر دشمن ادامه میدهد و دهها کشته و زخمی را به آنها تحمیل میکنند.
این فراکسیون وابسته به حزبالله در بیانیه خود آورده است: دولت لبنان با رها کردن نقاط قوت منطقهای و ملی خود که میتوانستند جایگاه آن را در برابر دشمن و توطئههای آن تقویت کنند، به روند نزولی خود در مذاکرات ادامه میدهد.
به نوشته روزنامه «القدس العربی»، فراکسیون وفاداری به مقاومت تاکید کرد، اظهارات تحریکآمیز، نفرتانگیز و خائنانه که همانند یک بیماری لاعلاج در میان نهادهای سیاسی و رسانهای در حال گسترش است، هیچ کارکردی جز دامن زدن به تفرقه میان لبنانیها نداشته و این ثبات داخلی و وحدت ملی را تهدید میکند و تنها دشمن اسرائیلی و کسانی که پروژههای فتنهانگیزی دارند، از آن سود خواهند برد.»
این فراکسیون در ادامه نیز ضمن ادای احترام و درود فرستادن بر نیروهای دلاور مقاومت به دلیل دستاوردهای بزرگشان و نیز تقدیر از جانفشانی شهدای مقاومت و صبر خانوادههای آنها تاکید کرد که آنها معیار وطن پرستی و نماد عزت و افتخار هستند، نیروهای مقاومت در جنوب لبنان، با شایستگی بالایی، حماسههای قهرمانانهای را رقم زده و عملیاتهای ویژهای را اجرا کردند که اهداف دشمن برای تثبیت خود در اراضی ما را خنثی کرد و دشمن را از ایجاد یک کمربند امنیتی جدید بازداشت، آنها ثابت کردند که جنوب لبنان همانند کمربندهای امنیتی قبلی، تنها گورستانی برای مهاجمان خواهد بود.
همچنین فراکسیون وفاداری به مقاومت در بیانیه خود به این نکته اشاره کرد که دشمن اعتراف کرده حزبالله برای ایجاد معادله بازدارندگی جدیدی که تجاوز را مهار میکند، در تلاش است تا معادله جدیدی در لبنان ایجاد کند تا به اشغالگران صهیونیست اجازه ندهد بدون (دریافت) یک پاسخ تنبیهی دردناک، تجاوز و بمباران کنند.
«ژوزف عون» رئیس جمهور لبنان نهم مارس از ابتکار عملی برای متوقف کردن تنش دوباره علیه لبنان از سوی رژیم صهیونیستی و آغاز مذاکراتی مستقیم با این رژیم در آمریکا خبر داد.
در اولین نشستی که ۱۴ آوریل میان طرفها برگزار شد، سفیر رژیم صهیونیستی در آمریکا و سفیر لبنان در آمریکا حضور داشتند، همچنین ۲۳ آوریل نیز نشست مقدماتی دومی در کاخ سفید با حضور «دونالد ترامپ» رئیس جمهور آمریکا برگزار شد.
............................
پایان پیام/ 167
نظر شما