به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ فراکسیون «وفاداری به مقاومت» وابسته به حزب‌الله در پارلمان لبنان، پس از نشست دوره‌ای خود با صدور بیانیه‌ای، مراسم تشییع میلیونی پیکر مطهر حضرت آیت‌الله‌العظمی خامنه‌ای (ره) را یک رویداد تاریخی بی‌سابقه دانست و بر تجدید بیعت با رهبر امت، آیت‌الله سید مجتبی خامنه‌ای تأکید کرد.

فراکسیون وفاداری به مقاومت در بیانیه خود تصریح کرد: تهران و قم همراه با کربلا و نجف، در میان اندوه فراوان، مراتب وفاداری خود را به رهبر امت، امام شهید سید علی حسینی خامنه‌ای (ره) ابراز داشتند و مشارکت میلیونی در مراسم تشییع ایشان؛ چه از نظر پیوند میان رهبری و مردم و چه از حیث ابعاد و دلالت‌های سیاسی و معنوی آن، در تاریخ بی‌نظیر بود.

فراکسیون وفاداری به مقاومت افزود: ملت مقاوم لبنان نیز اصرار داشتند تا همگام با این مراسم، وفاداری خود را به امامی که همواره محبت و حمایت از لبنان را در قلب خود داشت، نشان دهند.

در ادامه بیانیه فراکسیون حزب‌الله آمده است: این روزها تجلی «ایام‌الله» است که در آن، امت اسلامی در ماه محرم الحرام و با شعار «قوموا لله» به پا خاست تا رویکرد حسینی خود را تثبیت و با وفاداری و چشمانی اشک‌بار با رهبر حکیم، مجاهد و مظهر پایداری و وفای به عهد خویش وداع کند. این فراکسیون ضمن تسلیت مجدد شهادت رهبر، قائد و ولی امر امت اسلامی، عهد و بیعت وفاداری خود به رهبر امت، حضرت آیت‌الله سید مجتبی خامنه‌ای و میلیون‌ها انسان آزاده در سراسر جهان را تجدید کرد.

بخش دیگری از بیانیه فراکسیون وفاداری به مقاومت به بررسی تحولات داخلی لبنان اختصاص داشت. این فراکسیون با اشاره به «توافق چارچوب» امضا شده میان مقامات لبنان و رژیم صهیونیستی، آن را غیرشرعی، غیرقانونی و مغایر با قانون اساسی و میثاق ملی این کشور خواند و تأکید کرد: این توافق با مخالفت ملی و فراطایفه‌ای اکثریت لبنانی‌ها مواجه است؛ چرا که یک «توافق ننگین و ذلت‌بار» است که آسیب‌های شدیدی به منافع استراتژیک لبنان وارد کرده و کشور را به گروگان دشمن صهیونیستی تبدیل کرده است.

در این بیانیه آمده است: پیوست امنیتی این توافق شوم، حاوی بندهای خطرناک جدیدی است که باعث شد بسیاری از نیروها و شخصیت‌های محافظه‌کار سکوت خود را بشکنند و درباره فرورفتن بیشتر مقامات در این بن‌بست راهبردی تحت دیکته‌های صهیونیستی و قیمومیت آمریکا، هشدار دهند. این بیانیه می‌افزاید: تلاش‌های حاکمیت برای سرپوش گذاشتن بر این «گناه بزرگ» با ترفندهای نخ‌نما شده دیگر کسی را فریب نمی‌دهد.

فراکسیون مقاومت در پارلمان لبنان، با تأکید بر اینکه این توافق، یک‌جانبه و به دلیل بطلان قانونی و اساسی، غیرقابل اجراست و دشمن از آن برای مشروعیت‌بخشی به اشغالگری و الحاق اراضی استفاده می‌کند، از مقامات آن کشور خواست تا از این مسیر عقب‌نشینی کرده و توافق مذکور را ملغی کنند.

فراکسیون وفاداری به مقاومت در پایان، جنایت تروریستی رژیم صهیونیستی در هدف قرار دادن خودروی خانم «اسبرنزا غندور» مدیر و فعال فرهنگی لبنانی در منطقه «النبطیه الفوقا» را که به شهادت وی و تعدادی از اعضای خانواده‌اش انجامید، به شدت محکوم کرد و افزود: این جنایت باید مسئولان را از خواب غفلت بیدار کند تا بدانند این دشمن به هیچ توافق و پیمانی پایبند نیست.

..................

پایان پیام/