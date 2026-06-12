به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ وزارت دفاع ترکیه از آغاز رزمایش هوایی مشترک با مصر خبر داد و اعلام کرد این مانور نظامی که از چهارم ژوئن (۱۴ خرداد) آغاز شده، تا ۱۷ ژوئن (۲۷ خرداد) ادامه خواهد داشت.

بر اساس بیانیه وزارت دفاع ترکیه، این رزمایش در چارچوب همکاری‌های نظامی میان دو کشور برگزار می‌شود و تا اواسط ماه جاری ادامه خواهد یافت.

در همین حال، غریب عبدالحافظ غریب، سخنگوی نیروهای مسلح مصر، اعلام کرد که رزمایش هوایی مشترک مصر و ترکیه با شرکت شماری جنگنده چندمنظوره از مدل‌های مختلف در چند پایگاه هوایی مصر آغاز شده است.

وی افزود: مرحله نخست این رزمایش شامل برگزاری مجموعه‌ای از نشست‌ها و آموزش‌های نظری با هدف یکسان‌سازی مفاهیم رزمی و تبادل تجربیات آموزشی میان نیروهای شرکت‌کننده بوده است.

به گفته سخنگوی ارتش مصر، این تمرین‌ها همچنین شامل انجام پرواز آموزشی و مأموریت‌های عملیاتی برای هماهنگی بیشتر و تقویت توانایی انجام عملیات مشترک است.

غریب عبدالحافظ تأکید کرد: هدف از این رزمایش، ارتقای مهارت‌های نیروهای شرکت‌کننده و افزایش سطح آمادگی برای انجام مأموریت‌های هوایی مشترک در شرایط مختلف است.

گفتنی است ترکیه و مصر در سال ۲۰۲۵ نیز پس از ۱۳ سال وقفه، رزمایش دریایی «دریای دوستی» را در شرق دریای مدیترانه برگزار کرده بودند که بیانگر گسترش همکاری‌های نظامی میان دو کشور است.

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