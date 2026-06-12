به گزارش خبرگزاری بینالمللی اهلبیت(ع) ـ ابنا ـ سید عمار حکیم، رئیس ائتلاف قوای ملی عراق، در دیدار با آیتالله رمضانی، دبیرکل مجمع جهانی اهلبیت(ع)، درباره تحولات جهان اسلام و وضعیت منطقه گفتوگو کرد.
این دیدار با حضور حجتالاسلام اباذری، رایزن فرهنگی جمهوری اسلامی ایران در عراق، برگزار شد.
سید عمار حکیم ضمن خیر مقدم و تسلیت شهادت رهبر معظم انقلاب اسلامی حضرت آیتالله امام خامنهای (قدس سره)، با اشاره به تحولات سیاسی عراق گفت: این کشور از بنبست سیاسی عبور کرده و با اجرای روندهای قانون اساسی موفق به تشکیل دولت شده است.
وی افزود: عراق در زمینه انتقال مسالمتآمیز قدرت و رجوع به نهادهای قانونی برای حل اختلافات، تجربهای موفق ارائه کرده است.
در ادامه، آیتالله رمضانی، دبیرکل مجمع جهانی اهل بیت (ع)، با اشاره به شهادت رهبر معظم انقلاب اسلامی، از بیانات امام شهید وام گرفته و گفت: حسب نظر ایشان، «مردم مبعوث شده و کار را انجام خواهند داد» و آن را تمام خواهند کرد.
ایشان به نقش خبرگان رهبری در معرفی رهبر جدید انقلاب اسلامی تأکید کرد و گفت: با وجود شرایط سخت و پر مخاطره در زمان جنگ تحمیلی سوم و زیر بمباران دشمنان آمریکایی-صهیونیستی، خبرگان جلسه تشکیل دادند و با اکثریت آرا، حضرت آیتالله آقا سید مجتبی حسینی خامنهای را به عنوان رهبر به مردم معرفی کردند.
آیتالله رمضانی افزود: در گفتوگو با کارشناسان بینالمللی، اکثراً اذعان داشتند که انقلاب اسلامی به دو دوره تقسیم شده است؛ یک دوره پیش از شهادت حضرت امام خامنهای (قدس سره) و دوره دوم بعد از شهادت رهبر شهید.
ایشان وجود رهبر جدید انقلاب را یک نعمت الهی دانست و افزود: ایشان در حالی که امکان زندگی مرفه و آسوده را فراهم میدیدند، زهد را برگزیدند.
در پایان این دیدار، دو طرف ضمن بررسی تحولات منطقهای، از مقاومت ملت ایران یاد کرده و درباره روند انتخابات و تشکیل حکومت جدید در عراق توضیحاتی ارائه کردند.
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