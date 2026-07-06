به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ سید عمار حکیم، رئیس جریان حکمت ملی عراق، به مناسبت آیین وداع و تشییع پیکر رهبر شهید امت، در گفت‌وگو با شبکه العالم به تشریح زوایایی از حیات سیاسی ایشان، مهم‌ترین شاخصه‌ها و ویژگی‌های شخصیتی و تأثیرگذاری معظم له در سطح ایران و جهان پرداخت.

وی گفت: رهبر شهید انقلاب اسلامی، از جامعیت برخوردار بودند و شخصیتی جامع و فراگیر داشتند که ابعاد متنوع علمی، فکری، اجتماعی، فرهنگی، امنیتی و سیاسی را در بر می‌گرفت.

رئیس جریان حکمت ملی عراق با اشاره وجه جامعیت شخصیت امام شهید، حضرت آیت‌الله خامنه‌ای، رضوان‌الله علیه تصریح کرد: اگرچه جنبه سیاسی قطعاً یکی از وجوه شخصیت ایشان است، اما ایشان از شخصیتی جامع و فراگیر برخوردار بودند که ابعاد متنوع علمی، فکری، اجتماعی، فرهنگی، امنیتی و نظایر آن از جمله جنبه سیاسی را در بر می‌گرفت.

وی افزود: آنچه در مورد شخصیت ایشان برجسته‌تر می‌نماید، رویکرد اصولی و مبانی ثابت ایشان است. رویکرد اصولی ایشان، امتداد مکتب فکری حضرت امام خمینی، قدس سره شریف، است. این اصول و مبانی ثابت، بیش از سه دهه، در طول رهبری ایشان بر امت اسلامی، بدون تغییر باقی ماند.

سید عمار حکیم در ادامه تصریح کرد: در سخنرانی‌های عمومی ایشان که برای روشن کردن افکار عمومی بود، همیشه ایشان را در حال تأکید بر این مبانی ثابت و اصول مبتنی بر مبانی اسلام و استناد به آیات قرآنی می‌دیدیم و سپس براساس شرایط سیاسی اگر متغیری رخ می‌داد، تطبیق صورت می‌گرفت.

وی افزود: ترکیب بین مبانی ثابت و اصول و متغیرها و تطبیق این متغیرها بر اساس این مبانی ثابت و اصول و به کارگیری این مبانی ثابت در زندگی با انعطاف‌پذیری خاص و به شیوه‌ای متناسب با شرایط، یکی از ویژگی‌های بسیار برجسته شخصیت سیاسی حضرت امام خامنه‌ای بود.

نگاه ویژه به عراق و شناخت عمیق تحولات آن

سید عمار حکیم درباره ملاقات‌های خود با رهبر شهید انقلاب اسلامی، گفت: حقیقت این است که جلسات خصوصی متعددی با ایشان داشتیم. برخی از آنها طولانی بودند، یک ساعت و نیم یا چیزی شبیه به آن. این جلسات پر از بحث و مشورت در مورد مسائل و امور مختلف بود.

وی افزود: خاطرات بسیار زیاد است، اما آنچه می‌تواند مناسب این مناسبت باشد، اهتمام حضرت آیت‌الله سید علی خامنه‌ای به عراق بود. من شخصاً هیچ یک از مقامات ارشد در جمهوری اسلامی از جمله کسانی که به امور عراق اهتمام و توجه دارند، را با نگاه و عمقی که در ایشان یافتم، ندیده‌ام.

سید عمار حکیم در ادامه گفت: ایشان اهتمام زیادی در توجه سیاست خارجی ایران به عراق داشتند. از این منظر و با توجه به اینکه ایشان در ابتدای مسیر علمی خود، هرچند کوتاه، چند ماهی را در نجف اشرف زندگی کردند و همچنین بنا به امر حضرت امام خمینی(ره) در سال‌های ریاست‌جمهوری خود، مسئول پرونده عراق بودند و با این پرونده درگیر و با واقعیت عراق در ارتباط بودند، از پیچیدگی‌های صحنه عراق آگاه بودند و جزئیات آن را به طرز شگفت‌انگیزی درک می‌کردند.

سید عمار حکیم تصریح کرد: ایالات متحده رژیم صدام را سرنگون کرد و رسماً عراق را از طریق قطعنامه‌ها و در لوای به ظاهر قانونی اشغال کرد و شورای حکومتی را در آن شرایط تشکیل داد. طبیعی است که سیاست جمهوری اسلامی ایران در مخالفت با ایالات متحده است، اما با این حال، جمهوری اسلامی اولین کشوری بود که این شورای حکومتی را که نشان‌دهنده آغاز یک نظام سیاسی عراقی مبتنی بر اراده مردم عراق بود، به رسمیت شناخت و در هر شرایطی نیز، همین گونه بوده است.

نقش جمهوری اسلامی ایران در مقابله با تروریست‌های داعش

رئیس جریان حکمت ملی عراق درباره نقش جمهوری اسلامی ایران در مقابله با گروه تروریستی داعش گفت: زمانی که داعش به عراق حمله کرد و همه در بهت و حیرت بودند و در لحظه‌ای که ارتش و نیروهای مسلح فروپاشیدند و کسی حاضر نشد به عراق کمک کند، این جمهوری اسلامی ایران بود که به فرمان حضرت امام سید علی خامنه‌ای، فرمانده میدان شهید حاج قاسم سلیمانی در صحنه حاضر شد و حمایت و پشتیبانی کامل از همه مردم عراق در تمام مناطق را در سایه تجربه‌ای که داشت، انجام داد.

سید عمار حکیم در ادامه تصریح کرد: هر زمان که رهبران عراق در طول سال‌ها با ایشان دیدار می‌کردند، ایشان می‌فرمودند که شما در عراق دو نعمت دارید و قدر آنها را بدانید. اول مرجعیت آقای سیستانی است. این نعمت بزرگی از جانب خداست. دوم نیروی الحشد الشعبی است که در نتیجه فتوای (آیت‌الله سیستانی) تشکیل شد.

سید حکیم با اشاره به تأکید معظم له بر ضرورت توجه شهروندان عراقی به منافع ملی کشورشان خاطرنشان کرد: در چندین مورد، وقتی از معظم له در مورد دیدگاه‌شان در باره برخی جزئیات سؤال می‌کردیم، ایشان می‌گفتند که شما عراقی هستید و باید مصلحت کشور خود را مقدم بدارید، حتی اگر ارزیابی شما از این مصلحت با دیدگاه برادرانتان در جمهوری اسلامی ایران متفاوت باشد.

پیام‌های تشییع پیکر رهبر شهید در عراق

رئیس جریان حکمت ملی عراق درباره تشییع پیکر پاک رهبر شهید در کربلا و نجف و پیام‌های مهم آن گفت: فکر نمی‌کنم که پیکر مطهر معظم له به عنوان رهبر یک کشور برای تشییع در کشور دیگری، به عراق منتقل می‌شود بلکه پیکر ایشان به عنوان مرجعی از مراجع مسلمانان منتقل خواهد شد. آمدن این پیکر مطهر و زیارت ائمه اطهار(ع) به عنوان مقدمه‌ای برای خاکسپاری در مشهد مقدس، بیانگر سیره امام و وفاداری به اهل بیت(ع) و آرزوی ایشان است.

سید عمار حکیم درباره میراث رهبر شهید گفت: ایشان یک روش و یک جریان بزرگ در جهان اسلام را طراحی کردند. اگر این ساختارهای نهادی - که در طول سه دهه براساس اصل «برخیزید و توکل به خدا کنید» ادامه یافتند- نبودند، پایداری و استقامت در برابر تجاوز نظامی تحمیلی اخیر (آمریکا و رژیم صهیونیستی) علیه جمهوری اسلامی ایران حاصل نمی‌شد. اینکه ۲۵۰ شخصیت ارشد سیاسی و نظامی صف اول، دوم و سوم نظام هدف قرار بگیرند و نظام پابرجا بماند و آمادگی آن در بالاترین سطح خود باقی بماند، بزرگترین آزمایش و مهر تایید بر ساختارهای نهادی مستحکم است که بسیاری از ناظران جهان را شگفت‌زده کرد.

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