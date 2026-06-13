کشف یک جسد در نزدیکی محل تمرین تیم ملی ایران

به گزارش خبرگزاری اهل بیت(ع) ـ ابنا ـ یک جسد که آثار شکنجه و ضرب و شتم روی آن دیده می شد در نزدیکی ورزشگاه محل تمرین تیم ملی فوتبال ایران در مکزیک کشف شد.
مقامات امنیتی مکزیک جسدی در حال تجزیه را داخل یک خودرو پارکشده در نزدیکی ورزشگاهی که تیم ملی فوتبال ایران در آن تمرین میکند، کشف کردند.
این حادثه در پارکینگ یکی از مغازههای روبروی ورزشگاه «کالینته» رخ داد؛ ورزشگاهی که تیم ملی ایران از زمان ورود به شهر در روز یکشنبه گذشته، تمرینات روزانه خود را در آن انجام میدهد. این مکان همچنین در فاصله چند دقیقهای از هتلی قرار دارد که کاروان ایران در آن اقامت دارد.
طبق گزارش فرانس پرس، مقامات یک خودرو از نوع «تویوتا» شاسیبلند به رنگ خاکستری را باز کردند که بوی شدید از آن به مشام میرسید. سپس کارشناسان علوم جنایی با پوشیدن لباسهای محافظ، محل را بررسی و جسد را منتقل کردند.
دادستانی تیخوانا تأیید کرد که جسد توسط یک گشت نظارتی که در حال گشتزنی معمول در منطقه بود، کشف شده است.
گزارش اولیه مقامات نشان میدهد که اعضای گشت متوجه حضور فردی در صندوق عقب خودرو شدند که در کیسه سیاه پیچیده شده بود و آثار خشونت بر روی او مشاهده میشد.
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