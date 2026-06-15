به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ تا ساعتی دیگر تیم ملی جمهوری اسلامی ایران با نشان ویژه «میناب ۱۶۸» و به یاد شهدای مظلوم دانش‌آموز میناب که در تجاوز دشمن آمریکایی ـ صهیونیستی به شهادت رسیدند، در اولین دیدار خود در جام جهانی، به مصاف تیم ملی نیوزیلند خواهد رفت.

این بازی به‌عنوان اولین بازی ایران از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است؛ چراکه کارشناسان فوتبال احتمال کسب امتیاز کامل این بازی توسط ایران را زیاد می‌دانند.

اما آنچه این روزها مورد توجه رسانه‌ها قرار گرفته محبوبیت تیم ملی ایران است که هواداران زیادی از کشورهای مختلف پیدا کرده است.

در ویدیوهای متعددی که از محل کمپ تیم ملی و همچنین ورود بازیکنان ایران به لس‌آنجلس؛ محل اولین بازی منتشر شده است، استقبال ویژه‌ای از تیم ایران از سوی مردم و علاقمندان فوتبال صورت گرفته است.

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طارمی: با فوتبال، کشور متمدن ایران را متحدتر می‌کنیم

مهدی طارمی ملی‌پوش و کاپیتان تیم ملی جمهوری اسلامی ایران در نشست خبری قبل از دیدار با نیوزیلند گفت: با فوتبال، کشور متمدن ایران را متحدتر می‌کنیم

وی درخصوص مشکلات قبل از بازی نیز گفت: چندین کشور مشکل ویزا و تغییر اردوهای تمرینی داشتند. این نوع تنش، شادی و پیام فیفا و مردم ما را که فوتبال، صلح می‌آورد، تضعیف می‌کند.

طارمی افزود: این جام جهانی می‌توانست فضای بهتری نسبت به الان فراهم کند.

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