سلبریتی آمریکایی پرچم ایران را به اهتزار درآورد

به گزارش خبرگزاری اهل بیت(ع) ـ ابنا ـ جکسون هینکل، اینفلوئنسر معروف آمریکایی امروز در تمرین تیم ملی فوتبال ایران در تیخوانا، مکزیک حضور پیدا کرد و حمایت خود را از شاگردان قلعهنویی در جام جهانی اعلام کرد.
این سلبریتی با داشتن ۳.۸ میلیون دنبال کننده یکی از چهرههای تاثیرگذار ایکس است.
پیش از این اینفلوئنسر آمریکایی چندین بار از ایران در جنگ ترامپ علیه کشورمان حمایت کرده بود و یکی از سلبریتیهای مشهور سیاسی آمریکا به شمار میآید.
هینکل با حضور در محل اردوی تیم ملی کشورمان با پوشیدن پیراهن ایران، گفت: «اینجا در تیخوانای مکزیک هستیم. پرچم ایران را همراه دارم؛ اینجا محل اقامت تیم ملی ایران است.»
سلبریتی مشهور آمریکایی میگوید که: «افتخار میکنم که امروز با تیم ملی ایران در تمرین جام جهانی هستم.»
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