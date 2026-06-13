به گزارش خبرگزاری اهل بیت(ع) ـ ابنا ـ مسئول روابط عمومی نهاد نماز جمعه قرچک، در گفتگو با خبرنگار ابنا از برگزاری نخستین یادواره و سالگرد شهدای اقتدار قرچک خبر داد.

وی اظهار داشت: این مراسم به منظور گرامیداشت یاد و خاطره شهیدان والامقام سردار شهید حسن خوانساری، پاسدار شهید پوریا سیفی و سرباز شهید سهیل لطفی‌زاده برگزار می‌شود.

به گفته وی، در این مراسم حجت‌الاسلام والمسلمین اسماعیلی، امام جمعه شهرستان قرچک به ایراد سخنرانی خواهد پرداخت و حاج حیدر خمسه نیز به مرثیه‌سرایی و اجرای برنامه خواهد پرداخت.

مسئول روابط عمومی نهاد نماز جمعه قرچک افزود: نخستین یادواره و سالگرد شهدای اقتدار قرچک، شنبه ۲۳ خردادماه ۱۴۰۵ ساعت ۲۱ در میدان حضرت امام خمینی(ره) برگزار می‌شود.

وی خاطرنشان کرد: این مراسم از سوی قرارگاه فرهنگی شهرستان قرچک و با مشارکت مجموعه‌های فرهنگی و مردمی برگزار خواهد شد.

گفتنی است سردار شهید حسن خوانساری از شهدای مدافع وطن و از چهره‌های شناخته‌شده شهرستان قرچک بود که در جریان حملات رژیم صهیونیستی به شهادت رسید و پیکر مطهر وی تیرماه ۱۴۰۴ با حضور گسترده مردم این شهرستان تشییع شد.

همچنین شهید پوریا سیفی، بسیجی فعال پایگاه شهید قریشی حوزه حضرت سیدالشهدا(ع) قرچک، در مسیر دفاع از آرمان‌های انقلاب اسلامی و در کنار جمعی از فرماندهان و نیروهای هوافضای سپاه به فیض شهادت نائل آمد.

شهید سهیل لطفی‌زاده نیز از شهدای مدافع وطن در جریان حملات رژیم صهیونیستی بود که پیکر مطهرش با حضور پرشور مردم و خانواده‌های معظم شهدا در قرچک تشییع و به خاک سپرده شد.

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