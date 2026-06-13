درخشش نرجس علیزاده در حفظ قرآن، حافظ کل قرآن کریم در مرودشت تجلیل شد

به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ از فارس، مراسم تجلیل از نرجس علیزاده حافظ کل قرآن کریم، به پاس تلاش‌های ارزشمند ایشان در مرودشت برگزار شد، این مراسم معنوی که با حضور جمعی از مسئولان، فرهنگیان و فعالان قرآنی از جمله امام جمعه مرودشت، جانشین سپاه ناحیه مرودشت، رئیس اداره آموزش و پرورش این شهرستان برگزار شد، رنگ و بوی عطر قرآن به خود گرفته بود.

در این محفل، خانم نرجس علیزاده که به تازگی موفق به اتمام حفظ کل قرآن کریم شده است، مورد تقدیر و تشویق مسئولان حاضر قرار گرفت. در این مراسم، جانشین فرماندهی سپاه ناحیه مقاومت بسیج مرودشت ضمن تبریک این توفیق بزرگ، حفظ قرآن را گامی ارزشمند در مسیر تعالی اخلاق و ترویج سبک زندگی اسلامی دانست.

وی با تأکید بر اهمیت ترویج فرهنگ قرآنی در بین نسل جوان، از همت و پشتکار خانم علیزاده در پیمودن این مسیر نورانی قدردانی کرد.

در پایان این مراسم، با اهدای لوح سپاس و هدایایی از سوی امام جمعه محترم شهرستان مرودشت ،سپاه پاسداران و اداره آموزش و پرورش مرودشت از این حافظ کل قرآن کریم تجلیل شد.