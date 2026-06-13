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درخشش نرجس علیزاده در حفظ قرآن، حافظ کل قرآن کریم در مرودشت تجلیل شد

۲۳ خرداد ۱۴۰۵ - ۱۷:۲۸
کد مطلب: 1826667
درخشش نرجس علیزاده در حفظ قرآن، حافظ کل قرآن کریم در مرودشت تجلیل شد

مراسم تجلیل از نرجس علیزاده حافظ کل قرآن کریم، به پاس تلاش‌های ارزشمند ایشان در مرودشت برگزار شد.

به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ از فارس، مراسم تجلیل از نرجس علیزاده حافظ کل قرآن کریم، به پاس تلاش‌های ارزشمند ایشان در مرودشت برگزار شد، این مراسم معنوی که با حضور جمعی از مسئولان، فرهنگیان و فعالان قرآنی از جمله امام جمعه مرودشت، جانشین سپاه ناحیه مرودشت، رئیس اداره آموزش و پرورش این شهرستان برگزار شد، رنگ و بوی عطر قرآن به خود گرفته بود.

در این محفل، خانم نرجس علیزاده که به تازگی موفق به اتمام حفظ کل قرآن کریم شده است، مورد تقدیر و تشویق مسئولان حاضر قرار گرفت. در این مراسم، جانشین فرماندهی سپاه ناحیه مقاومت بسیج مرودشت ضمن تبریک این توفیق بزرگ، حفظ قرآن را گامی ارزشمند در مسیر تعالی اخلاق و ترویج سبک زندگی اسلامی دانست.

وی با تأکید بر اهمیت ترویج فرهنگ قرآنی در بین نسل جوان، از همت و پشتکار خانم علیزاده در پیمودن این مسیر نورانی قدردانی کرد.

در پایان این مراسم، با اهدای لوح سپاس و هدایایی از سوی امام جمعه محترم شهرستان مرودشت ،سپاه پاسداران و اداره آموزش و پرورش مرودشت از این حافظ کل قرآن کریم تجلیل شد.

حجت کهیاری

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