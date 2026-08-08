رسانه، مؤثرترین ابزار جنگ نرم است/ کرامت انسان، اصل بنیادین پیام رسانه است

به گزارش خبرگزاری بینالمللی اهلبیت(ع) ـ ابنا ـ آیتالله شیخ محمد یعقوبی، در دیدار با جمعی از تولیدکنندگان محتوا که همزمان با ایام زیارت اربعین حسینی و برای زیارت حرم مطهر امیرالمؤمنین حضرت علی(ع) به نجف اشرف مشرف شده بودند، به تبیین نقش و مسئولیت رسانه در عصر حاضر پرداخت.
آیتالله یعقوبی با تأکید بر اهمیت و حساسیت مسئولیت رسانه در عصر حاضر و همه دورههای تاریخی، نقش رسانه را در شکلدهی به رویدادها، تأثیرگذاری بر آنها، هدایت افکار عمومی، ارتقای آگاهی جوامع و بسیج افکار عمومی، نقشی تعیینکننده توصیف کرد.
وی اظهار داشت: رسانه امروز به یکی از مهمترین ابزارهای تحول و در عین حال، به خطرناکترین ابزار جنگ نرم تبدیل شده است؛ ابزاری که توانایی آن در تغییر باورها، فرهنگها و جهتدهی به افکار عمومی، گاه از جنگهای نظامی نیز تأثیرگذارتر است؛ به گونهای که ممکن است ملتها از دشمنان خود دفاع کنند و در مقابل، خود را در جایگاه باطل قرار دهند.
ایشان با اشاره به نمونههایی از رخدادهای معاصر، خاطرنشان کرد که تأثیر رسانه در برخی موارد به نتایجی منجر شده که جنگهای نظامی از دستیابی به آن ناتوان بودهاند.
آیتالله یعقوبی با تأکید بر اینکه تولید محتوا و فعالیت در فضای مجازی، اقدامی ساده و گذرا نیست، تصریح کرد: این عرصه، مسئولیتی بزرگ، شرعی، اخلاقی و حرفهای است؛ زیرا هر سخن و محتوایی که منتشر میشود، میتواند آثار عمیقی بر زندگی افراد و جوامع بر جای بگذارد.
تأکید بر تقوا، دقت و انصاف در فعالیت رسانهای
وی با استناد به آیه شریفه «وَلا تَقْفُ مَا لَیْسَ لَکَ بِهِ عِلْمٌ إِنَّ السَّمْعَ وَالْبَصَرَ وَالْفُؤَادَ کُلُّ أُولَئِکَ کَانَ عَنْهُ مَسْؤُولًا» (اسراء، ۳۶)، بر ضرورت برخورداری فعالان رسانهای از تقوا، دقت، انصاف و پایبندی به اخلاق حرفهای تأکید کرد و افزود: رسانه نباید به ابزاری برای باجگیری، تخریب شخصیت، تسویهحساب با دیگران یا وسیلهای برای تأمین منافع زودگذر دنیوی تبدیل شود.
وی همچنین تصریح کرد که مسئولیت یک رسانه یا تولیدکننده محتوا تنها به صحت و صدق اطلاعات محدود نمیشود، بلکه باید پیامدها و آثار انتشار آن نیز مورد توجه قرار گیرد؛ زیرا هر حقیقتی، لزوماً قابل انتشار نیست. چهبسا انتشار یک خبر صحیح، موجب بروز آسیبهای جدی یا تهدیدی برای امنیت و آرامش اجتماعی شود. از اینرو، رعایت احتیاط، تقوا و توجه به مصالح فرد و جامعه، در انتشار اخبار و تولید محتوا ضروری است.
آیتالله یعقوبی با اشاره به آیه شریفه «وَلَقَدْ کَرَّمْنَا بَنِی آدَمَ» (اسراء، ۷۰)، کرامت انسان را یکی از اصول بنیادین اندیشه اسلامی دانست و تأکید کرد: پیام رسانه باید بر پایه خدمت به انسان، رسیدگی به امور او و تلاش برای اصلاح و تعالی جامعه استوار باشد، بدون آنکه وابستگی دینی، قومی یا نژادی افراد، ملاک این خدمت قرار گیرد.
وی همچنین بر ضرورت معرفی نهضت عاشورا و پیام امام حسین(ع) به جهانیان با زبانی متناسب با فهم انسان معاصر، بهویژه مخاطبان غربی، تأکید کرد و گفت: اگر ارزشهای نهضت حسینی به عنوان مبارزه با تعطیلی حاکمیت قرآن، مقابله با سلب آزادیها و غارت ثروتهای عمومی، و ایستادگی در برابر ظلم و قوانین ستمگرانه تبیین شود، زمینه درک، پذیرش و همراهی مخاطبان جهانی با این نهضت فراهم خواهد شد. به این ترتیب، میتوان پیام انقلاب امام حسین(ع) را در هر دو بُعد نهضتآفرین و روشنگر آن، با همه مضامین انسانی و تمدنیاش، به ملتهای جهان منتقل کرد.
آیتالله یعقوبی در پایان، ضمن قدردانی از تلاشهای تولیدکنندگان محتوا، از آنان خواست ظرفیتها و ابزارهای رسانهای خود را در مسیر تولید آگاهی حقیقی، نه آگاهی کاذب، به کار گیرند و با دفاع از مسائل دینی، اجتماعی، انسانی، ملی و فرهنگی مردم، در خدمت به امت اسلامی و ساخت آیندهای مبتنی بر حق، عدالت و کرامت انسانی نقشآفرینی کنند.
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