قالیباف خطاب به آمریکا: اگر اراده ندارید، سخن گفتن از ادامه مسیر ممکن نیست

به گزارش خبرگزاری اهل بیت(ع) ـ ابنا ـ محمدباقر قالیباف رئیس مجلس در مطلبی در صفحه شخصی خود در شبکه اجتماعی ایکس در واکنش به حمله رژیم صهیونیستی به ضاحیه جنوبی بیروت نوشت:

تجاوز صهیونیست‌ها به ضاحیه باردیگر نشان داد آمریکا یا اراده‌ای برای اجرای تعهدات خود ندارند یا توان آن را.

با چراغ سبز نشان دادن به رژیم نمی‌توانید امتیاز بگیرید. بازی پلیس بد وپلیس خوب قدیمی شده است.

اگر اراده و توان اجرای تعهدات خود را ندارید، سخن گفتن از ادامه مسیر ممکن نیست.»

به گزارش ایسنا، رژیم صهیونیستی امروز (یکشنبه) اعلام کرد منطقه الغبیری در ضاحیه بیروت را هدف حمله هوایی قرار داده است.

بنیامین نتانیاهو، نخست وزیر رژیم صهیونیستی و یسرائیل کاتس، وزیر جنگ این رژیم اعلام کردند در پاسخ به حملات حزب‌الله به اراضی اشغالی ضاحیه جنوبی بیروت را هدف قرار دادند.

همچنین خبرنگار المیادین اعلام کرد در تجاوز رژیم صهیونیستی به ضاحیه جنوبی بیروت که یک ساختمان پنج طبقه را در منطقه الغبیری هدف قرار داد، تعدادی زخمی شدند.

منابع لبنانی نیز اعلام کردند در این حمله سه نفر شهید و ۶ نفر زخمی شدند.

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