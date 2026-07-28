به گزارش خبرگزاری اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ خسرو پیرهادی، فرماندار آبادان، با اشاره به آمادگی کامل این شهرستان برای استقبال و خدمت‌رسانی به زائران اربعین حسینی اظهار داشت: شهرستان آبادان به دلیل مجاورت با شهرستان خرمشهر و مرز بین‌المللی شلمچه، یکی از مسیرهای مهم تردد زائران اربعین است و از دو محور ورودی اهواز ـ آبادان و ماهشهر ـ آبادان پذیرای زائرانی هستیم که برای زیارت اربعین حسینی عازم این منطقه می‌شوند.

وی افزود: روستاهای مسیر، به‌ویژه روستای سادات، به‌صورت کاملاً مردمی پای کار آمده‌اند و منازل مردم در اختیار زائران قرار گرفته است تا بتوانند برای استراحت و پذیرایی از این ظرفیت استفاده کنند. زائرانی که مسیر ماهشهر به آبادان را انتخاب می‌کنند، می‌توانند از خدمات مردمی این منطقه بهره‌مند شوند.

فرماندار آبادان با اشاره به فعالیت مواکب مردمی در مسیر اهواز به آبادان گفت: در این مسیر بیش از ۵۰ موکب مردمی در نقاط مختلف و با فاصله‌های مشخص مستقر شده‌اند و خدمات‌رسانی به زائران را انجام می‌دهند.

پیرهادی ادامه داد: در پایانه مرزی شلمچه نیز مواکب شهرستان آبادان به‌خوبی در حال خدمت‌رسانی هستند. بنده همین روزهای اخیر از محل بازدید داشتم و شاهد فعالیت منظم و مطلوب این مواکب بودم.

وی با اشاره به اقدامات انجام‌شده برای توسعه زیرساخت‌های پایانه شلمچه گفت: شهرداری‌های سه‌گانه آبادان در این منطقه مستقر شده‌اند و ماشین‌آلات خدماتی، عمرانی و تجهیزات تنظیف را برای ارائه خدمات بهتر به کار گرفته‌اند.

فرماندار آبادان خاطرنشان کرد: شهرداری آبادان بیش از ۴۰ دستگاه دوش حمام و به همین تعداد چشمه سرویس بهداشتی را تجهیز کرده است تا زائران بتوانند با رعایت کامل مسائل بهداشتی از این امکانات استفاده کنند.

وی همچنین با اشاره به خدمات پالایشگاه آبادان اظهار داشت: پالایشگاه آبادان علاوه بر برپایی موکبی که در زمینه ارائه اقلام بهداشتی و فرهنگی به زائران فعالیت دارد، تعداد ۶ دستگاه میدل و ۴ دستگاه اتوبوس را برای انتقال رایگان زائران به موقعیت راه‌آهن خرمشهر اختصاص داده است.

پیرهادی افزود: نیروهای فوریت‌های پزشکی به‌صورت سیار و همچنین در بیمارستان شهید سلیمانی مستقر هستند و برای شرایط احتمالی، تعدادی اتاق سرد نیز در نظر گرفته شده است تا در صورت بروز گرمازدگی، زائران بتوانند از آن استفاده کنند.

وی با اشاره به همکاری دستگاه‌های خدمات‌رسان گفت: شرکت توزیع برق و شرکت آفاق نیز امکانات لازم را برای تأمین برق پایدار، توسعه شبکه برق‌رسانی به مواکب و همچنین آبرسانی و تأمین آب بهداشتی مورد نیاز زائران فراهم کرده‌اند.

فرماندار آبادان در ادامه با تأکید بر امنیت مرز شلمچه اظهار داشت: مرز شلمچه یکی از امن‌ترین مرزهای کشور برای تردد زائران اربعین است و نیروهای مرزبانی، نیروهای مسلح و مجموعه‌های امنیتی استقرار مناسبی در این منطقه دارند.

وی افزود: در دو سوی مرز، هماهنگی خوبی میان نیروهای ایرانی و عراقی وجود دارد و مسئولان عراقی نیز بر آمادگی خود برای تأمین امنیت و خدمت‌رسانی به زائران تأکید کرده‌اند. استاندار بصره نیز در جلسه‌ای به ما اعلام کرد که زائران ایرانی پس از ورود به خاک عراق مانند امانت مورد مراقبت و پذیرایی قرار خواهند گرفت و جای هیچ نگرانی وجود ندارد.

پیرهادی با اشاره به بازدیدهای میدانی مستمر خود از مسیرهای تردد زائران گفت: شرایط طبیعی ممکن است نگرانی‌هایی ایجاد کند، اما بر اساس بازدیدهای مکرر، شاهد آرامش و امنیت مطلوب در مسیر هستیم. حتی کودکان و خانواده‌هایی که در این مسیر حضور دارند با آرامش و اطمینان خاطر حرکت می‌کنند.

وی ادامه داد: خود حضرت اباعبدالله الحسین(ع) بزرگ‌ترین حافظ و شفاعت‌کننده زائران هستند و ما نیز با الگو گرفتن از مکتب ایشان تلاش می‌کنیم خدمتگزار زائران باشیم.

فرماندار آبادان در پایان تأکید کرد: از نظر امنیتی هیچ مشکلی در مبادی مرزی، به‌ویژه مرز شلمچه وجود ندارد و حضور نیروهای مسلح، نیروهای امنیتی، پلیس راهور و سایر دستگاه‌ها از ماه‌ها قبل برای مدیریت ترافیک، امنیت خودروها، پارکینگ‌ها و امور خدماتی پیش‌بینی شده است تا زائران با آرامش و اطمینان سفر خود را انجام دهند.





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