به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ پایگاه خبری صهیونیستی «کیکار» گزارش داد که بر اساس گزارش‌های اطلاعاتی، مصر مطالباتی را روی میز مذاکره گذاشته که مقامات ارشد «گروه ناوال» و کاخ الیزه را در بهت فرو برده است؛ چرا که قاهره خواهان خرید یک محصول آماده نیست، بلکه «حاکمیت کامل تکنولوژیک» را مطالبه می‌کند.

چشم‌انداز مصر شامل ایجاد خطوط تولید پیشرفته در کارخانه‌های کشتی‌سازی اسکندریه است تا نسخه‌هایی از زیردریایی تهاجمی «باراکودا» در مدل متعارف آن ساخته شود.

این رسانه عبری افزود که خواسته‌های مصر فراتر از این است؛ قاهره، حق صادرات زیردریایی‌های تولید شده در خاک خود به کشورهای ثالث را نیز طلب می‌کند. این اقدام می‌تواند مصر را به یک مرکز تأمین امنیت منطقه‌ای تبدیل کند و آن را مستقیماً با صنایع دفاعی اروپا به رقابت وادارد.

این گزارش می‌افزاید که زیردریایی باراکودا یک هیولای تکنولوژیک و ابزار بازدارندگی است و اصرار مصر بر مدل فرانسوی به دلیل قابلیت‌های راهبردی این دستگاه است. باراکودا یکی از بی‌صداترین و پنهان‌کارترین زیردریایی‌های جهان است و مصر به‌طور ویژه بر ادغام سیستم‌های رانش مستقل با امکان ماندگاری طولانی‌مدت در زیر آب بدون نیاز به آمدن به سطح و همچنین سیستم موشک‌های کروز دریایی تمرکز دارد.

این گزارش صهیونیستی تأکید می‌کند که چنین قابلیتی به نیروی دریایی مصر «مشت آهنین» بلندمدتی می‌دهد که امکان هدف‌گیری دقیق اهداف راهبردی را از فاصله صدها کیلومتری فراهم کرده و موازنه بازدارندگی در برابر تهدیدات فزاینده در دریای سرخ و مدیترانه را کاملاً تغییر می‌دهد.

این رسانه صهیونیستی فاش کرد که با توجه به رقابت‌های قدرت و تهدیدات چین و کره جنوبی، السیسی و فرماندهی ارتش مصر این مذاکرات را در خلأ انجام نمی‌دهند و قاهره برای تحت فشار قرار دادن فرانسوی‌ها جهت واگذاری دانش فنی، به‌طور علنی ترفند بررسی جایگزین‌ها را در پیش گرفته است. هیأت‌های مصری به‌دقت زیردریایی پیشرفته کره‌جنوبی (KSS-III) و حتی مدل‌های مدرن چینی (Type 039A) را بررسی می‌کنند.

پیام مصر به مکرون روشن است: اگر فرانسه از به اشتراک گذاشتن اسرار حرفه‌ای خود هراس دارد، مصر در امضای قرارداد تاریخی با پکن یا سئول تردید نخواهد کرد که این اقدام، غرب را از یکی از سودآورترین و مهم‌ترین بازارهای امنیتی جهان خارج خواهد کرد.

در چارچوب پیوند میان خطر و فرصت، این رسانه عبری نوشت که روابط امنیتی پاریس و قاهره عمیق و ریشه‌دار است. در دهه اخیر مصر ۷ کشتی جنگی پیشرفته فرانسوی از جمله دو ناو بالگردبر «میسترال» خریداری کرده است، با این حال، زیردریایی‌ها «خط قرمز» پاریس محسوب می‌شوند و انتقال تکنولوژی ساخت زیردریایی به کشوری که عضو ناتو نیست، برای فرانسوی‌ها یک سابقه خطرناک تلقی می‌شود.

تبدیل مصر به قدرت دریایی مسلط در شمال آفریقا

پایگاه مذکور تأکید کرد که اگر این معامله با شرایط مصر امضا شود، این کشور به قدرت دریایی مسلط در شمال آفریقا و جهان عرب تبدیل خواهد شد؛ قدرتی دریایی که بی‌همتا خواهد بود و با داشتن قابلیت تولید مستقل، در زمان بحران‌ها از هرگونه تحریم تسلیحاتی یا فشارهای خارجی مصون می‌ماند.

بر اساس این گزارش، سال ۲۰۲۶ سال تصمیم‌گیری است و مصر امیدوار است اولین زیردریایی بین سال‌های ۲۰۳۲ تا ۲۰۳۵ وارد عملیات شود تا بخش بزرگی از کارهای نهایی آن تحت پرچم مصر انجام پذیرد. اگر این مذاکرات در سال ۲۰۲۶ به امضای قرارداد منجر شود، این صرفاً یک قرارداد تجاری ۶ میلیارد یورویی نخواهد بود، بلکه اعلام سیاسی تشکیل یک محور امنیتی جدید و قدرتمند در قلب دریای مدیترانه است.

ناوگان دریایی مصر متشکل از ۱۵۰ کشتی جنگی شامل ۸ زیردریایی، ۶۲ شناور گشتی، ۱۳ ناوچه و ۱۷ کشتی تخصصی مین‌روب است. این تحولات، بازتاب‌دهنده جاه‌طلبی آشکار مصر برای تقویت قابلیت‌های نیروی دریایی و نوسازی ناوگان خود در شرایطی است که دریای سرخ و شرق مدیترانه شاهد تنش‌های ژئوپلیتیک و امنیتی فزاینده‌ای است.

قاهره از طریق این معامله به دنبال تحقق خودکفایی در صنایع سنگین نظامی است که جهشی کیفی در قابلیت‌های دفاعی و تهاجمی مصر محسوب می‌شود.

از سوی دیگر، اسرائیل با نگرانی شدید این تحولات را زیر نظر دارد؛ چرا که برتری کیفی نیروی دریایی خود را خط قرمز می‌داند و بیم آن دارد که دستیابی مصر به زیردریایی‌های پیشرفته باراکودا، قدرت بازدارندگی راهبردی به قاهره بدهد که معادلات امنیتی منطقه را تغییر دهد و آزادی عمل اسرائیل در آب‌های پیرامونی را محدود کند.

این نگرانی‌ها در حالی است که گزارش‌های رسانه‌های عبری فاش کرده‌اند که مصر همکاری‌های راهبردی اسرائیل، اتیوپی و یکی از کشورهای حوزه خلیج فارس را برای تسلط بر بندر «بربره» در «سومالی‌لند» رصد می‌کند. پایگاه صهیونیستی «ناتسیو نت» مدعی است که این بندر و پایگاه دریایی، اکنون به وضعیت عملیاتی نزدیک شده و می‌تواند میزبان زیردریایی‌های «دلفین» اسرائیل باشد که برای سه‌گانه هسته‌ای این رژیم حیاتی هستند.

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