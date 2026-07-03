به گزارش خبرگزاری بینالمللی اهلبیت(ع) ـ ابنا ـ رسانههای عبری با ابراز نگرانی عمیق از افزایش استقلال نظامی مصر، جهش کیفی توانمندیهای تولیدی و دفاعی قاهره را به دقت رصد میکنند.
تمرکز اصلی این ارزیابیها بر رونمایی ارتش مصر از راکتانداز هدایتشونده و چندگانه «رعد ۳۰۰» (نصبشده بر خودروها با دقت و میزان شلیک بالا)، ارتقای هیدرولیکی سامانه «رعد ۲۰۰»، رونمایی از خودروی زرهی پشتیبانی «سینا ۸۰۶» و توسعه توپخانه هویتزر «K9A1EGY» است.
تحلیلگران صهیونیست این پیشرفتهای نظامی را تلاشی آشکار برای افزایش آمادگی و توان بقای نیروهای زمینی مصر در صحرای سینا و مناطق مرزی حیاتی میدانند.
بخش دیگری از نگرانیهای امنیتی رژیم اشغالگر معطوف به تحول فناوری در ساختار نظامی مصر است. راهاندازی آزمایشگاههای هوش مصنوعی در آکادمی مهندسی مصر و توسعه بازوهای رباتیک در خطوط تولید جنگی، نویدبخش جهشی بیسابقه در دقت و کارایی صنایع دفاعی این کشور در آینده نزدیک است.
علاوه بر این، برنامه جامع مصر برای ادغام رباتیک در کارخانههای نظامی و آموزش کادرهای آفریقایی، فراتر از اهداف پدافندی، گویای برنامههای قاهره برای تبدیل شدن به یک قطب منطقهای در حوزه صنایع نظامی است که میتواند موازنه قدرت سنتی در خاورمیانه را دگرگون کند.
تلاش فعلی مصر برای تنوعبخشیدن به منابع تسلیحاتی و بومیسازی صنایع دفاعی با هدف کاهش وابستگی به واشنگتن و اروپا، انعطافپذیری دیپلماتیک بالایی به این کشور میدهد. این رویکرد به طور مستقیم با استراتژی امنیتی اسرائیل که بر حفظ «برتری کیفی نظامی» نسبت به ارتشهای منطقه استوار است، تعارض دارد؛ چرا که تلآویو پایداری امنیت خود را در گرو وابستگی لجستیکی و فنی مداوم کشورهای بزرگ عربی به غرب و متحدانش میبیند.
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