به گزارش خبرگزاری اهل بیت(ع) ـ ابنا J دبیر مجمع جهانی حضرت علی‌اصغر(ع)، امروز در نشست خبری تشریح برنامه‌ بزرگداشت حضرت علی اصغر(ع) با نام شیرخوارگان حسینی با تأکید بر اینکه «شهادت طفل شیرخوار امام حسین(ع) بی‌بدیل‌ترین سند حقانیت کربلا در ۱۴۰۰ سال گذشته است»، از نقش تعیین‌کننده زنان در زمینه‌سازی ظهور، برنامه بیعت مادران با ولی فقیه در اولین جمعه محرم و همچنین حضور پررنگ بانوان در تشییع پیکررهبر شهید خبر داد و گفت: «تا زن به عرصه زمینه‌سازی نیاید، ظهورمحقق نمی‌شود.»



داود منافی‌پور، دبیر مجمع جهانی حضرت علی‌اصغر(ع)، با اشاره به ابعاد مظلومیت طفل شش‌ماهه سیدالشهدا(ع) گفت: در روز عاشورا در سرزمین کربلا اتفاقی افتاد که مظلومیت سیدالشهدا(ع) دارای یک سند تاریخی شد و مهر این سند، حضرت علی‌اصغر(ع) است. ۱۴۰۰ سال است که همه از عاشورا می‌گویند و می‌نویسند، اما وقتی به داستان این طفل شیرخوار می‌رسند، چه دوست و چه دشمن، از درون لرزشی احساس می‌کنند. ما در مجمع جهانی حضرت علی‌اصغر(ع) به دنبال ایجاد همین لرزش، هیجان و یک سوال بزرگ در ذهن و زبان بشریت هستیم: «به کدامین گناه، طفل شیرخوار را کشتند؟».



وی افزود: در آن زمان شایعه‌پراکنی می‌کردند که سیدالشهدا(ع) به دنبال حکومت بود، دعوای فامیلی و قومی راه انداخت، یا تهمت رفاه و آسایش می‌زدند، اما وقتی امام حسین(ع) با خانواده و طفل شیرخوار خود وارد کربلا شد، همه چیز را با خون خود رقم زد. خداوند خواست به واسطه خون این کودک، هیاهوی حقانیت سیدالشهدا(ع) را به جهانیان برساند. پرتاب تیر به گلوی کودکی تشنه که حضرت رباب را به طلب آب فرستاده بود، بی‌بدیل‌ترین سند حقانیت در تاریخ است.



منافی پور با اشاره به حوادث اخیر و شهادت قائد عظیم الشان آیت‌الله خامنه‌ای به همراه جمعی از اعضای خانواده، این مسئله را دارای پیامی عمیق دانست و افزود: همراهی خانواده در چنین صحنه‌هایی نشان می‌دهد که مسیر حق، تنها یک میدان سیاسی نیست، بلکه عرصه‌ای است که همه هستی و عزیزترین سرمایه‌ها در راه آرمان الهی تقدیم می‌شود؛ همان‌گونه که در تاریخ، حضور خانواده و اهل‌بیت سیدالشهدا(ع) به روشن شدن حقیقت قیام عاشورا انجامید.



وی با اشاره به تلاش دشمنان برای خدشه‌دار کردن این حقیقت تصریح کرد: شایعه و تهمت از زمان بنی‌امیه تا امروز همچنان جاری است. جریان بنی‌امیه به عنوان نماد دروغ‌پردازی و تمامیت‌خواه، و جریان داعش به عنوان میوه لیبرالیسم با سرکردگی آمریکا، میلیاردها دلار هزینه کردند تا این پرچم را خدشه‌دار کنند و شبهه بیندازند. حتی گفتند «شیرخواری در کار نبوده و اینها درست کرده‌اند». اما خداوند نشان داد که هرکس بر حق باشد، یاری خواهد شد. شهادت طفل شیرخوار، بنی‌امیه را رسوا کرد.



دبیر مجمع جهانی حضرت علی‌اصغر(ع) با تأکید بر رسالت این مجمع در آشکار کردن نیروی مظلومیت طفل شیرخواره اظهار داشت: ما دنبال این هستیم که قدرت بی‌بدیل مظلومیت سیدالشهدا(ع) با محوریت حضرت علی‌اصغر(ع) دشمن دروغگو را ساکت کند. در همین راستا، بیش از ۸ میلیون زن در اجتماعات شیرخوارگان حسینی شرکت کرده‌اند (این آمار مربوط به سال‌های قبل است و هرسال بر تعداد افزوده می‌شود).



وی در بخشی از سخنان خود با صراحت درباره نقش تعیین‌کننده زنان در تحولات آخرالزمانی گفت: زن تا به عرصه زمینه‌سازی ظهور نیاید و سازوکار آن را به دست نگیرد، ظهور حضرت ولی عصر(عج) اتفاق نمی‌افتد. این یک حقیقت است که باید آشکار شود. من با علما در جلسات مختلفی این ادعا را مطرح کردم. متأسفانه جریان لیبرالیسم به دروغ می‌خواهد از زن استفاده کند، اما تنها چیزی که می‌تواند از حقانیت قدرت ربوبی زن دفاع کند، دستگاه وحی توحید است.



منافی‌پور ادامه داد: در طول تاریخ، نقش مرد در زنده کردن عاشورا صرفاً صدا و روضه خوانی بود، اما الان در آستانه ظهور، نمادها تغییر کرده است. یکی از علت‌های موفقیت این پرچم این است که مظلومیت به سیما کشیده شده است. مادر آمده و کودک خود را به جهان نشان می‌دهد. حضرت رباب با خداوند قرار گذاشت که زن نماد مظلومیت شود و به سیما برسد.



دبیر مجمع جهانی حضرت علی‌اصغر(ع) با گلایه از عملکرد صداوسیما گفت: ما در سالهای قبل به ویژه بدلیل بیماری کرونا از رسیدن به اهداف برگزاری ۲۱ هزار جلسه در سال آینده عقب افتادیم. طبق آمارامسال (۱۴۰۵) بیش از ۹۵۰۰ جلسه در ایران و ۴۵ کشور جهان برگزار می‌شود. اما یکی از دلایل این افت عدم پخش تیزر دعوت به مراسم از سوی صداوسیما است که بی‌مهری رسانه ملی به این موضوع مهم را نشان می دهد.

وی در تشریح فعالیت‌های بین‌المللی افزود: در پاکستان بالاترین اجتماع واقعی (نه مجازی) را با ۸۰۰ هزار نفر در یک روز و یک ساعت داشتیم. در عراق، بحرین، ترکیه، روسیه، اروپا و آمریکا نیز جلسات برگزار می‌شود. متأسفانه به دلیل نبود توان مالی برای ارسال لباس، امسال برخی جلسات شکل نگرفت. مجمع جهانی حضرت علی‌اصغر کاملاً مردمی است و از ردیف بودجه ای استفاده نمی‌کند.



دبیر مجمع جهانی حضرت علی‌اصغر(ع) از ۲ برنامه ویژه برای امسال خبر داد و افزود:در اولین جمعه ماه محرم و در این همایش، مراسم بیعت مادران با مقام معظم رهبری برگزار می‌شود که نکته بسیار مهمی است.

وی درباره دیگر برنامه مجمع خاطرنشان کرد: از دو ماه پیش به هیئت‌ها در بیش از ۷ هزار جلسه در ایران طرحی ارائه دادیم برای شرکت در تشییع قائد شهید که بر اساس این طرح، بانوان استان‌های غربی در تهران و استان‌های شرقی در مشهد در مراسم تشییع شرکت خواهند کرد. این تشیع بی‌نظیر در تاریخ رقم خواهد خورد.

وی با اشاره به شهدای شیرخوار جنگ اخیر (از کودک سه روزه تا ۲۲ روزه) گفت: از همه مادران دعوت می‌کنم تا پایان حیات، یاریگر سیدالشهدا(ع) باشند.



منافی‌پور با اشاره به ایده تشکیل «پادگان منجی آخرالزمان» توسط زنان تصریح کرد: ۲۴ سال است که زنان می‌آیند و کودک خود را برای سربازی امام زمان(عج) نذر می‌کنند. در سال اول همایش شیرخوارگان، ۸۰۰ نوزاد شرکت کردند که امروز ۲۴ ساله شده‌اند. حالا میلیون‌ها سرباز ظهور داریم. بیش از دو و نیم میلیون لباس برای این سربازان نیاز داریم، ولی فقط به دوخت ۷۰۰ هزار دست لباس رسیده‌ایم.

وی در پایان خاطرنشان کرد: این مادران بدون در نظر گرفتن قالب حجاب، دین و مذهب خاصی وارد میدان شده‌اند. ما حتی مواردی از مادران مسیحی در برخی کشورها داشتیم که در جلسه شرکت کردند. این حرکت عظیم در حال رشد است.



.............

پایان پیام/ ۲۱۸