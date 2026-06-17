عزاداری باشکوه شیعیان بحرین با وجود فشارهای امنیتی + ویدیو

به گزارش خبرگزاری بینالمللی اهلبیت(ع) ـ ابنا ـ همزمان با آغاز ماه محرم الحرام، شهرها و روستاهای شیعهنشین بحرین سیاهپوش شده و حسینیهها، مأتمها و مراکز مذهبی میزبان هزاران عزادار حسینی هستند. این در حالی است که نهادهای حقوق بشری و فعالان بحرینی بارها از اعمال محدودیت بر مراسم مذهبی شیعیان، احضار و بازداشت برخی خطبا و فعالان مذهبی و جمعآوری نمادها و پرچمهای عاشورایی خبر دادهاند.
با وجود این فشارها، شیعیان بحرین که بخش قابل توجهی از جمعیت این کشور را تشکیل میدهند، هر ساله با شور و شکوه خاصی مراسم عزاداری سیدالشهدا(ع) را برگزار میکنند. از نخستین روزهای محرم، حسینیهها و مراکز مذهبی مملو از عزادارانی است که با برپایی مجالس سوگواری، قرائت مقتل، مرثیهسرایی و دستههای عزاداری، یاد و پیام نهضت عاشورا را زنده نگه میدارند.
عاشورا در بحرین تنها یک مناسبت مذهبی نیست، بلکه بخشی از هویت فرهنگی و اجتماعی جامعه شیعی این کشور به شمار میرود. به همین دلیل، هرگونه محدودیت در برگزاری این آیینها نتوانسته از حضور گسترده مردم در مراسم عزاداری بکاهد و محرم همچنان یکی از مهمترین جلوههای همبستگی دینی و اجتماعی شیعیان بحرین محسوب میشود.
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