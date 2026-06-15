به گزارش خبرگزاری بینالمللی اهلبیت(ع) ـ ابنا ـ از فارس، محمود رضایی کوچی از آغاز عملیات اجرایی سایت هستهای شیراز خبر داد و گفت: این مجموعه با رویکرد توسعه کاربردهای صلحآمیز فناوری هستهای در بخش کشاورزی، محصولات کشاورزی و تولید رادیودارو، برای نخستین بار در جنوب کشور راهاندازی میشود.
وی با اشاره به اهمیت این پروژه اظهار داشت: برای اجرای سایت هستهای شیراز، ۵۰ هکتار زمین در مجاورت دانشکده کشاورزی پیشبینی شده است که مأموریت اصلی آن، بهرهگیری از ظرفیتهای فناوری هستهای در حوزه کشاورزی، بهویژه در زمینه گیاهان و گیاهان دارویی خواهد بود.
معاون هماهنگی امور عمرانی استاندار فارس افزود: این سایت با هدف استفاده از فناوریهای نوین در افزایش بهرهوری، ارتقای کیفیت و ماندگاری محصولات کشاورزی و توسعه فعالیتهای علمی و کاربردی در این حوزه ایجاد میشود و از این منظر، راهاندازی آن در جنوب کشور اقدامی مهم و کمنظیر به شمار میرود.
رضایی کوچی با اشاره به موانع موجود در مسیر اجرای این پروژه تصریح کرد: در ابتدای کار، بخشی از زمین مورد نظر در محدوده پارک ملی بمو قرار داشت که با پیگیریهای انجامشده، این مشکل برطرف شد. همچنین تداخل با حریم راهآهن شیراز ـ اصفهان نیز با جابهجایی بخشی از اراضی رفع شده است.
معاون هماهنگی امور عمرانی استاندار فارس تأمین آب مورد نیاز سایت را از دیگر مسائل این پروژه عنوان کرد و گفت: برای آغاز کار، استفاده موقت از چاههای دانشگاه شیراز پیشبینی شده و در ادامه نیز تأمین آب پایدار از طریق حفر چاه اختصاصی یا بهرهگیری از ظرفیت تصفیهخانه شرق صدرا در دستور کار قرار دارد.
وی همچنین با اشاره به رفع معارض محلی این طرح گفت: این موضوع نیز با همکاری و همراهی دستگاه قضایی و دادستانی حلوفصل شده و اکنون بستر لازم برای آغاز عملیات اجرایی پروژه فراهم است.
رضایی کوچی ادامه داد: اعتبار این پروژه از محل منابع ملی و توسط سازمان انرژی اتمی ایران تأمین میشود و قرارداد مربوط به دیوارگذاری و محوطهسازی نیز با پیمانکار منعقد شده است؛ بر همین اساس عملیات اجرایی پروژه از هفته آینده آغاز خواهد شد.
معاون هماهنگی امور عمرانی استاندار فارس در پایان با اشاره به دیگر بخش مهم این مجموعه خاطرنشان کرد: در کنار راهاندازی سایت پرتودهی، نصب راکتور برای تولید رادیودارو نیز پیشبینی شده است که میتواند نقش مهمی در تأمین نیازهای درمانی بیماران، بهویژه بیماران مبتلا به سرطان، ایفا کند.
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