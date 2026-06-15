به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ از فارس، حجت الاسلام والمسلمین سیدابوفاضل اردکانی در جمع زائران حرم مطهر شاهچراغ(ع) اظهار کرد: یکی از مهم ترین وصیت های پیامبر(ص) بعد از رسالت ایشان بیان نکته ای به مسلمان بود که فرمود اگر می خواهید گمراه نشوید دو امانت کتاب و عترت است که آنان را به شما می سپارم، اگر به این دو تمسک بجویید گمراه نخواهید جست.

وی در ادامه با تاکید بر اینکه اگر به وصیت پیامبر(ص) عمل می شد، امیرالمومنین خانه نشین نمیشد، اضافه کرد: اگر بنا شده که تفاهمی یا توافقی صورت گیرد باید تیم مذاکره کنند حواس خود را جمع کنند نباید به این ها اعتماد کرد، اگر بنا است امتیازی بدهیم در مقابل باید امتیازی هم بگیریم، آمریکایی ها نفت و ثروت ایران را می خواهند از آگاهی و مقاومت مردم ایران در برابر فشارهای خارجی تمجید می‌کند و نسبت به آمریکا و پایبندی آن به تعهداتش بدبین است، به همین دلیل تأکید دارد که هر توافق یا مذاکره‌ای باید همراه با تضمین عملی و راستی‌آزمایی باشد.

امام جمعه موقف شیراز عنوان کرد: رهبر انقلاب اسلامی می فرمایید، بروید مذاکره کنید ولی من اعتقادی به آمریکا ندارم اگر تعهدی امضا کردید باید پای آن بایستید.

وی همچنین با اشاره به شرایط سیاسی روز، بر ضرورت هوشیاری مسئولان در مذاکرات با آمریکا تأکید کرد و خواستار حفظ منافع ملی و پرهیز از اعتماد به وعده‌های طرف مقابل شد.

حجت الاسلام والمسلمین رضوی اردکانی با اشاره به اهمیت راهبردی تنگه هرمز و جایگاه جمهوری اسلامی ایران در منطقه، قدرت و اقتدار کشور را ناشی از ایمان مردم، فرهنگ عاشورا و روحیه مقاومت دانست.

وی در بخش دیگری از سخنان خود، با یادآوری درس‌های عاشورا، وفاداری یاران امام حسین(ع) و ضرورت حمایت از نظام و رهبری را مورد تأکید قرار داد و اظهار داشت: ملت ایران با الهام از فرهنگ حسینی در برابر فشارها و تهدیدهای خارجی ایستادگی کرده است.

عضو جامعه روحانیت شیراز در پایان از مردم خواست در ایام محرم با سلام و زیارت امام حسین(ع)، پیوند معنوی خود را با نهضت عاشورا تقویت کرده و برای عزت و سربلندی اسلام و مسلمانان دعا کنید.