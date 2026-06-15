تقدیر آیت الله دژکام از عملکرد پلیس فارس در جنگ رمضان

حجت الاسلام والمسلمین سیدابوفاضل اردکانی در جمع زائران حرم مطهر آیت الله لطف اله دژکام صبح دوشنبه در دیدار با سردار عزیزاله ملکی فرمانده انتظامی فارس، از تلاش‌های مستمر و اثرگذار مجموعه انتظامی در جریان «جنگ رمضان» قدردانی کرد.

وی با اشاره به نقش پررنگ پلیس در تأمین امنیت جامعه، گفت: امنیت موجود مرهون مجاهدت‌ها و حضور مؤثر نیروهای انتظامی در صحنه است و اجر این تلاش‌ها نزد خداوند محفوظ خواهد بود.

نماینده ولی فقیه در استان فارس با بیان اینکه دشمنان در حوادث اخیر از همه ظرفیت‌های خود برای برهم‌زدن آرامش جامعه استفاده کردند، بر ضرورت برخورد قاطع با مخلان نظم و امنیت تأکید کرد و این اقدامات را از ابزارهای اصلی دشمن برای ایجاد ناامنی دانست.

در ابتدای این دیدار، سردار ملکی گزارشی از عملکرد مجموعه انتظامی در جریان حوادث اخیر ارائه کرد.