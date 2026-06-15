به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ از فارس، ویژه‌برنامه‌های سوگواری دهه اول محرم‌الحرام در حرم مطهر حضرت احمد بن موسی الکاظم شاهچراغ(ع) با محوریت برگزاری مراسم‌های معرفتی، قرائت ادعیه و آیین‌های عزاداری در بخش‌های مختلف حرم مطهر برگزار می‌شود.

بر اساس این برنامه، همایش عظیم شیرخوارگان حسینی(ع) روز جمعه ۲۹ خرداد ساعت ۷ صبح در شبستان امام خمینی(ره) برگزار خواهد شد.

همچنین از ۲۶ خرداد تا ۵ تیرماه، هر روز پس از اقامه نماز صبح در دارالعباده حرم مطهر، برنامه‌های قرائت دعای عهد، روضه‌خوانی و عزاداری اجرا می‌شود.

در همین بازه زمانی، هر روز از ساعت ۵ تا ۷ صبح نیز مراسم قرائت زیارت عاشورا، سخنرانی مذهبی و روضه‌خوانی در دارالعباده حرم مطهر برپا خواهد بود.

از ۲۶ خرداد تا ۲ تیرماه نیز ساعت ۷:۱۵ تا ۸:۱۵ صبح، برنامه حزب‌خوانی قرآن کریم همراه با سخنرانی، روضه‌خوانی و عزاداری در دارالعباده حرم مطهر اجرا می‌شود.

برنامه‌های فرهنگی ـ رسانه‌ای حرم مطهر نیز هر روز از ساعت ۱۰ تا ۱۱:۱۵ در صحن حرم مطهر با اجرای ویژه‌برنامه رادیو حرم دنبال خواهد شد.

همچنین هر روز از ساعت ۱۱:۱۵ تا اذان ظهر، در دارالعباده حرم مطهر، سخنرانی مذهبی با محور تفسیر سوره مبارکه فتح برگزار می‌شود.

پس از اقامه نماز ظهر و عصر نیز تا ساعت ۱۳:۱۵، مراسم روضه‌خوانی و عزاداری در دارالعباده ادامه خواهد داشت.

در ادامه برنامه‌های روزانه، هر روز ساعت ۱۷ تا ۱۸:۳۰ نیز ویژه‌برنامه رادیو حرم در صحن حرم مطهر اجرا می‌شود.

شب‌ها نیز از ساعت ۱۸:۴۰ تا ۱۹:۱۰ در حرم مطهر حضرت سید میر محمد(ع)، برنامه سخنرانی مذهبی با تفسیر سوره فتح برگزار خواهد شد.

همچنین هر شب پس از اقامه نماز مغرب و عشاء تا ساعت ۲۱:۳۰ در شبستان امام خمینی(ره)، مراسم سخنرانی مذهبی، روضه‌خوانی و عزاداری برپا می‌شود.

لازم به ذکر است مراسم صبح و ظهر تاسوعا و عاشورای حسینی نیز از ساعت ۹ تا ۱۳:۳۰ در شبستان امام خمینی(ره) با برنامه‌هایی شامل سخنرانی، قرائت زیارت عاشورا با صد لعن و صد سلام، روضه‌خوانی و عزاداری برگزار خواهد شد.