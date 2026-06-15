تداوم ۴۰ شبه تلاوت قرآن حافظان نوجوان در اجتماع مردمی رشت

به گزارش خبرگزاری اهلبیت(ع) _ ابنا _ محافل مردمی قرآن کریم در سالهای اخیر به یکی از مؤثرترین بسترهای ترویج فرهنگ قرآنی تبدیل شدهاند؛ محافلی که با حضور نوجوانان و جوانان، علاوه بر ایجاد فضای معنوی در جامعه، زمینه معرفی استعدادهای قرآنی نسل جدید را نیز فراهم میکنند.
در همین راستا، برنامه قرائت زنده قرآن کریم توسط حافظان نوجوان و جوان «ابناءالرضا(ع)» کانون خدمت رضوی رشت، از ۱۶ اردیبهشتماه سال جاری همزمان با اجتماع شبانه مردم رشت آغاز شده و تاکنون به مدت ۴۰ شب متوالی ادامه یافته است. پیش از این تاریخ، قرآن کریم به صورت صوتی پخش میشد.
این طرح فرهنگی و قرآنی که نخستین بار در رشت اجرا شد، در تاریخ ۲۳ اردیبهشتماه در تهران نیز به اجرا درآمد و پس از آن به عنوان یک برنامه کشوری ابلاغ شد.
در ویژهبرنامه عید سعید غدیر خم که در میدان شهدای ذهاب رشت برگزار شد، دو حافظ کل قرآن کریم به صورت همزمان و به شیوه آیهبهآیه، سوره مبارکه فتح که از تاکیدات و وصیت امام شهید است را به صورت ترتیل تلاوت کردند. همچنین پیش از آغاز مراسم، آیه نخست این سوره با نیت فتح و پیروزی به صورت جمعخوانی توسط حاضران در میدان قرائت شد که جلوهای معنوی و باشکوه به این اجتماع مردمی بخشید.
در این ۴۰ شب، جمعی از حافظان نوجوان و جوان قرآن کریم اجرای برنامه قرائت را بر عهده داشتند. امیرحسین رحیمپور، سید ابوالفضل اقدسی، محمدحسین موسیپور، محمدمهدی توشیه، امیرطه فلاحدوست، امیرمهدی اسماعیلی، محمدصالح احدی، رضا رضایی و سید ابوالفضل شفیعی از جمله حافظان نوجوان حاضر در این طرح بودند.
همچنین عرفان پوربخش، ابوالفضل قدرتی، علی ناصح، امیرمحمد فلاح و محراب مهربانی به عنوان حافظان جوان قرآن کریم در اجرای این برنامه مشارکت داشتند که سن اغلب آنان بین ۱۹ تا ۲۲ سال است.
عارف سلیمی، حافظ کل روشندل قرآن کریم، نیز از دیگر چهرههای قرآنی حاضر در این محفل معنوی بود.
تداوم ۴۰ شبه این محفل قرآنی با محوریت نوجوانان و جوانان حافظ قرآن، تنها یک برنامه مناسبتی نبوده، بلکه به حرکتی فرهنگی در متن اجتماع مردمی رشت تبدیل شده است؛ حرکتی که ضمن معرفی ظرفیتهای قرآنی این شهر، پیوند نسل جوان با آموزههای قرآن کریم را تقویت کرده و با استقبال گسترده شهروندان همراه بوده است.
تبدیل این تجربه به یک طرح کشوری نیز بیانگر آن است که ابتکارهای مردمی و نوجوانمحور، در صورت برنامهریزی صحیح، میتوانند به الگویی مؤثر برای توسعه فعالیتهای قرآنی در سراسر کشور تبدیل شوند.
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