خون رهبر شهید، روح مقاومت را در جهان اسلام احیا کرد

به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ حجت‌الاسلام سید ظهیرالحسنین شیرازی روحانی پاکستانی در سخنانی با اشاره به جایگاه رهبر شهید در پاسداری از انقلاب اسلامی، اظهار داشت: امام خمینی(ره) با رهبری انقلاب اسلامی، نظام شاهنشاهی را سرنگون کرد و زمینه استقرار حکومت اسلامی را فراهم ساخت؛ اما رهبر شهید آیت‌الله العظمی سید علی خامنه‌ای با رهبری حکیمانه، انقلاب اسلامی را از تهدیدهای داخلی و خارجی حفظ کرد، آن را به مرحله‌ای از اقتدار و ثبات رساند که امروز قدرت‌های استکباری، به‌ویژه آمریکا و رژیم صهیونیستی، در برابر آن با شکست و ناکامی روبه‌رو شده‌اند.

مقاومت ایران؛ تجلی عینی مکتب عاشورا

وی با اشاره به بازتاب شهادت رهبر شهید در میان مسلمانان پاکستان گفت: مردم پاکستان همواره می‌گفتند که واقعه کربلا را تنها در تاریخ خوانده و شنیده بودند، اما امروز ملت مقاوم و سرافراز ایران با ایثار، فداکاری و استقامت در مسیر امام حسین(ع)، حقیقت پیام عاشورا را به‌صورت عملی به نمایش گذاشته و آن را در عصر حاضر زنده کرده است.

تجربه‌ای ماندگار برای آینده جهان

حجت‌الاسلام سید ظهیرالحسنین شیرازی با تمجید از عملکرد جمهوری اسلامی ایران در برابر فشارهای خارجی افزود: جمهوری اسلامی ایران با صبر، تدبیر و مقاومت هوشمندانه، الگویی بی‌نظیر در تاریخ معاصر ارائه کرد. بی‌تردید، در آینده بسیاری از تحلیل‌های نظامی و راهبردهای دفاعی جهان، تجربه ایران در مقابله با قدرت‌های بزرگ به‌عنوان یک الگوی موفق مورد توجه قرار خواهد گرفت.

وی ادامه داد: مقاومت ملت ایران، جایگاه این کشور را در عرصه بین‌المللی بیش از گذشته تثبیت کرد و نشان داد که با تکیه بر ایمان، استقامت و حمایت مردمی می‌توان در برابر بزرگ‌ترین قدرت‌های جهان نیز ایستادگی کرد. دشمنان همواره از تضعیف ایران سخن می‌گفتند، اما ملت ایران با حضور آگاهانه در صحنه، وفاداری خود را به نظام اسلامی، انقلاب و رهبر انقلاب به اثبات رساند.

این استاد حوزه علمیه با اشاره به مواضع پاکستان در این شرایط حساس اظهار داشت: جمهوری اسلامی پاکستان نیز در این مقطع دشوار، با اتخاذ مواضع مسئولانه و ایفای نقشی مثبت در عرصه دیپلماسی، همراهی و حمایت خود از ایران را نشان داد که اقدامی ارزشمند و شایسته تقدیر است.

وحدت جهان اسلام؛ راه مقابله با استکبار

وی با تأکید بر ضرورت همگرایی امت اسلامی خاطرنشان کرد: اگر همه ظرفیت‌ها و نیروهای جهان اسلام در کنار یکدیگر قرار گیرند، قدرت‌های استکباری دیگر قادر نخواهند بود حضور و نفوذ خود را در منطقه حفظ کنند. اتحاد مسلمانان، مهم‌ترین عامل شکست سیاست‌های سلطه‌طلبانه دشمنان اسلام است.

حجت‌الاسلام سید ظهیرالحسنین شیرازی حضور میلیونی مردم در مراسم تشییع و نماز رهبر شهید را نشانه‌ای روشن از پیوند عمیق ملت ایران با نظام اسلامی، انقلاب و ولایت فقیه دانست و گفت: نظام ولایت فقیه، ادامه مسیر حکومت امیرالمؤمنین حضرت علی(ع) و جلوه‌ای از پیوند معنوی با حضرت ولی‌عصر(عج) است و به فضل الهی تا زمان ظهور آن حضرت استمرار خواهد داشت.

اطاعت از ولی‌فقیه، ضامن استقامت در مسیر اسلام

وی در پایان، جوانان و همه مسلمانان را به تمسک به ولایت فراخواند و تصریح کرد: پیروی از ولی‌فقیه و رهبر معظم انقلاب، ضامن استقامت در مسیر اسلام ناب و مکتب اهل‌بیت(ع) است و می‌تواند امت اسلامی را در برابر توطئه‌ها و چالش‌های پیش‌رو مصون و سربلند نگه دارد.

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