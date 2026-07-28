رهبر شهید، پاسدار عزت و مقدسات اسلام بود

به گزارش خبرگزاری بینالمللی اهلبیت(ع) ـ ابنا ـ مفتی سید عاشق حسین، اندیشمند اهل سنت پاکستان، که برای شرکت در تشییع رهبر شهید به ایران سفر کرده بود در گفتوگویی، ضمن تشریح مشاهدات خود از سفر به ایران و حضور در آیین تشییع پیکر رهبر شهید، این مراسم را جلوهای از وحدت امت اسلامی و پیوند عمیق ملتهای ایران و پاکستان توصیف کرد.
وی در آغاز سخنان خود از حجتالاسلام والمسلمین سید افتخار حسین نقوی، رئیس بنیاد امام خمینی(ره)، و مدیرکل خانه فرهنگ جمهوری اسلامی ایران، قدردانی کرد و گفت: به برکت تلاشهای این عزیزان، توفیق یافتم در این مراسم تاریخی حضور پیدا کنم و از نزدیک شاهد عشق و ارادت مردم به رهبر شهید باشم.
مفتی سید عاشق حسین با اشاره به فضای صمیمانه حاکم بر ایران اظهار داشت: از لحظه ورودم به فرودگاه تهران تا حضور در شهرهای تهران، قم و دیگر مناطق، مردم ایران با محبت، احترام و صمیمیت کمنظیری از من استقبال کردند. هر جا که با لباس پاکستانی حضور مییافتم، مردم با لبخند از من استقبال کرده و با شعارهای «زندهباد دوستی ایران و پاکستان» و «ایران و پاکستان برادرند»، علاقه و محبت خود را ابراز میکردند.
شهادت رهبر شهید؛ مصیبتی برای همه امت اسلامی
وی تأکید کرد: شهادت آیتالله العظمی سید علی خامنهای تنها یک ضایعه برای ایران نبود، بلکه اندوهی مشترک برای امت اسلامی و همه آزادگان جهان به شمار میآید. ایشان شهید امت پیامبر اکرم(ص) و از برجستهترین رهبران جهان اسلام بودند که با استقامت و ایستادگی خود، نقشی تاریخی در دفاع از مقدسات اسلامی و عزت مسلمانان ایفا کردند.
استقامت ایران، نقشههای دشمن را ناکام گذاشت
این عالم دینی با اشاره به تحولات منطقه افزود: سران رژیم صهیونیستی در جریان جنگ ادعا کرده بودند که ایران بزرگترین مانع تحقق اهداف آنان است و پس از شکست ایران، مکه مکرمه و مدینه منوره را هدف قرار خواهند داد؛ اما جمهوری اسلامی ایران با تکیه بر ایمان، مقاومت و استقامت، همه این نقشهها را ناکام گذاشت و دشمن را در دستیابی به اهدافش شکست داد.
مدیر جامعه زینبیه پاکستان، حضور هیئت عالیرتبه این کشور در آیین تشییع رهبر شهید را نشانه عمق روابط دو کشور دانست و گفت: حضور نخستوزیر پاکستان، محمد شهباز شریف، فیلدمارشال سید عاصم منیر، بلاول بوتو زرداری و سید محسن نقوی در این مراسم، بیانگر آن است که ایران و پاکستان در غم و شادی یکدیگر شریک هستند و روابط دو ملت بر پایه برادری و احترام متقابل استوار است.
تأکید مراکز علمی قم بر وحدت اسلامی
وی همچنین با اشاره به برنامههای علمی سفر خود اظهار داشت: در طول هشت روز اقامت در ایران، با آیتالله علیرضا اعرافی، مدیر حوزههای علمیه، معاونان ایشان، مسئولان دانشگاه قم و جمعی از شخصیتهای علمی و حوزوی دیدار کردم. محور اصلی این نشستها، تقویت وحدت اسلامی، گسترش محبت و احترام متقابل میان شیعه و اهل سنت بود و آنچه در این دیدارها مشاهده کردم، نشاندهنده اهتمام جدی مراکز علمی ایران به تحکیم همبستگی امت اسلامی است.
مفتی سید عاشق حسین در ادامه با اشاره به حضور خود در آیین تشییع و نماز بر پیکر رهبر شهید گفت: در مراسم نماز و تشییع که با حضور میلیونها نفر برگزار شد، این افتخار را داشتم که به نمایندگی از پاکستان در صفوف نخست شرکتکنندگان حضور داشته باشم؛ جایی که علما، سفرا و شخصیتهای برجسته از کشورهای مختلف نیز حضور داشتند. این احترام، جلوهای از روابط عمیق، برادرانه و دوستانه میان جمهوری اسلامی ایران و جمهوری اسلامی پاکستان بود.
روابط برادرانه ایران و پاکستان، سرمایهای ارزشمند
رئیس جامعه بیتالقرآن پاکستان با بیان اینکه در طول سفر خود از محبت و احترام کمنظیر مردم ایران برخوردار شده است، اظهار داشت: این استقبال گرم، نتیجه روابط دوستانه و سیاست مبتنی بر همکاری و حسن همجواری میان ایران و پاکستان است. به باور من، روحیه ایثار، فرهنگ شهادت، شجاعت و استقامت ملت ایران، مهمترین سرمایه و عامل اقتدار این کشور در برابر همه چالشها و تهدیدهاست.
وی با تمجید از نحوه برگزاری مراسم تشییع افزود: در طول این مراسم، جوانان، سالمندان، بانوان و حتی کودکان با در دست داشتن آب، غذا و دیگر اقلام مورد نیاز، با روحیهای مثالزدنی در خدمت زائران و شرکتکنندگان بودند. همچنین مسئولان جمهوری اسلامی ایران با برنامهریزی دقیق، فراهم کردن امکانات رفاهی، سیستم صوتی مناسب و مدیریت منظم مراسم، زمینه برگزاری باشکوه این آیین تاریخی را فراهم کردند که شایسته تقدیر است.
مفتی سید عاشق حسین در پایان، با آرزوی سربلندی برای ملت ایران، گفت: از خداوند متعال مسئلت دارم که جمهوری اسلامی ایران را از عزت، اقتدار، امنیت و پیشرفت روزافزون برخوردار سازد. همانگونه که علامه اقبال لاهوری گفته است، اگر تهران به «ژنو مشرقزمین» تبدیل شود، میتواند در سرنوشت جهان اسلام و حتی جهان، نقشی تعیینکننده ایفا کند.
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