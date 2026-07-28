یوناما: در اعتراضات خرداد هرات یک نفر کشته و ۱۷ شیعه بازداشت شدند

به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ بنا ـ گزارش تازه هیأت معاونت سازمان ملل در افغانستان (یوناما) از بازداشت دست‌کم ۱۷ معترض در هرات خبر می‌دهد. این افراد که عمدتاً از شیعیان هزاره منطقه جبرئیل بودند، در اعتراض به بازداشت زنان و دختران به‌خاطر نوع پوشش تظاهرات کرده بودند.

بر اساس گزارش یوناما، در نهم ژوئن (۱۹ خرداد) شماری از ساکنان منطقه هزاره‌نشین جبرئیل هرات در اعتراض به بازداشت زنان و دختران به اتهام نقض مقررات پوشش، تجمع کردند. این تظاهرات زمانی خشونت‌آمیز شد که نیروهای لباس‌شخصی طالبان به سوی معترضان تیراندازی و آن‌ها را کتک زدند.

یوناما اعلام کرده است که در جریان این درگیری، یک نوجوان با شلیک گلوله کشته شد و دست‌کم چهار نفر دیگر زخمی شدند.

منابع محلی بعدها گزارش دادند که مرتضی کریمی، یکی از زخمی‌های این اعتراض، در ۲۶ خرداد بر اثر جراحات جان باخت؛ موضوعی که در گزارش یوناما به‌طور مشخص ذکر نشده، هرچند این نهاد پیش‌تر کشته شدن یکی از معترضان را تأیید کرده بود.

یوناما همچنین نوشته است که پس از این اعتراضات، نیروهای استخبارات طالبان در ایست‌های بازرسی تلفن همراه شهروندان را بررسی کرده و کسانی را که محتوای مرتبط با اعتراضات در گوشی‌شان داشتند، بازداشت و بازجویی کرده‌اند.

در گزارش این نهاد درباره سرنوشت ۱۷ نفر بازداشت‌شده توضیح بیشتری داده نشده است.

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