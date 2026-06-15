به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ رژیم صهیونیستی از زمان آغاز جنگ علیه غزه، جنایات مختلفی را مرتکب شده است؛ از کشتار زنان و کودکان گرفته تا محاصره و ممانعت از ورود کمک‌های انسان‌دوستانه.

سازمان دیدبان حقوق بشر اروپا-مدیترانه امروز دوشنبه خبر داد، در پی حملات رژیم صهیونیستی، بیش از ۹۳ درصد از گورستان‌ها در نوار غزه تخریب شده‌اند.

این نهاد در گزارش خود نوشت، نقشه‌ای که بر اساس داده‌های جمع‌آوری شده تا مارس ۲۰۲۶ تهیه شده، حجم تخریب گورستان‌های این باریکه را نشان می‌دهد.

این گزارش به خاک‌برداری و تخریب کامل ۳۹ گورستان و تخریب جزئی ۱۹ گورستان دیگر اشاره دارد.

ارتش اسرائیل با حمایت آمریکا و اروپا، در طول بیش از دو سال متوالی از ۷ اکتبر ۲۰۲۳ تا به امروز، بیش از ۷۳ هزار فلسطینی را به شهادت رسانده است.

در جریان جنایات رژیم صهیونیستی در این بازه زمانی، حدود ۱۷۴ هزار نفر هم به شدت زخمی شده‌اند؛ البته این آمار قطعی نیست، زیرا هزاران قربانی همچنان زیر آوارهایی هستند که تیم‌های امدادی و نجات توانایی دسترسی به آن‌ها را ندارند.

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