به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ در تحلیل‌های رسانه‌ای، عاموس هارئل و ناحوم بارنیاع با انتقاد شدید از نتانیاهو، اقدامات اخیر او را تلاشی ناموفق برای نمایش استقلال در برابر ترامپ می‌دانند که تنها به انزوای بیشتر اسرائیل انجامیده است. از نگاه آنان، نتانیاهو با کشاندن پای اسرائیل به یک «بازی دو سر باخت» و تن دادن به رویارویی‌های مکرر، نه‌تنها هدفی امنیتی محقق نکرد، بلکه عملاً میدان را به نفع تهران و واشینگتن خالی گذاشت و اسرائیل را از روند مذاکرات کنار زد.

در همین حال، نداف ایال در تحلیلی راهبردی، وضعیت فعلی را «مصیده ایرانی» خواند؛ دامی که در آن حزب‌الله با تحریک اسرائیل به بمباران ضاحیه، تل‌آویو را در نگاه جامعه جهانی به عنوان «مانع صلح» معرفی کرد. این گزارش‌ها تأکید دارند که شکاف عمیق میان نتانیاهو و ترامپ به حدی رسیده که حتی کاریکاتورهای رسانه‌های نزدیک به جریان اصلی، نتانیاهو را فردی سردرگم و منزوی در برابر اراده واشینگتن ترسیم می‌کنند.

در سوی دیگر این طیف، یعقوب ناگل، مشاور سابق امنیت ملی اسرائیل، با رد این انتقادات، مدعی است که اقدامات نتانیاهو برای جلوگیری از دستیابی ایران به سلاح هسته‌ای ضروری بوده است. او با بیان اینکه ایران امروز از نظر زیرساخت‌های هسته‌ای ضعیف‌تر از گذشته است، معتقد است حتی اگر توافقی بین تهران و واشنگتن امضا نشود، اسرائیل همچنان حق دارد برای حفظ امنیت خود، به صورت مستقل یا با ابزارهای غیرمتعارف علیه تهدیدهای ایران عمل کند.

با این حال، فضای کلی حاکم بر محافل سیاسی تل‌آویو با شک و تردید جدی همراه است. در حالی که حامیان نتانیاهو سعی دارند با تکیه بر کاهش توان هسته‌ای ایران، نتیجه جنگ را «دستاورد» جلوه دهند، منتقدان با طعنه به «زئیر شیر یا مواء گربه»، عملکرد دولت را نشانه فروپاشی راهبردی می‌دانند؛ وضعیتی که در آن ادعاهای پیروزی، در برابر واقعیتِ یک توافقِ تحمیلی، بیش از هر زمان دیگری رنگ باخته است.

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