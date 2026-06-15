آثار اقتصادی اعلام تفاهم ایران و آمریکا/ از کاهش نرخ بهره در انگلیس تا سقوط قیمت نفت

به گزارش خبرگزاری بینالمللی اهلبیت(ع) ـ ابنا ـ تارنمای روزنامه دیلی تلگراف نوشت: بانک مرکزی انگلیس، به احتمال زیاد امسال میزان بهره را کاهش خواهد داد، پس از آنکه ایالات متحده و ایران از تفاهمی خبر دادند که راه را برای پایان جنگ هموار میکند. در پی انتشار این خبر، بازارهای سهام در آسیا به شدت افزایش یافتند.
دیلی تلگراف افزود: قیمت نفت خام برنت روز دوشنبه بیش از چهار درصد کاهش یافت و به ۸۳ دلار در هر بشکه رسید که پایینترین سطح از ماه مارس (اسفند) است و کاهش قیمت نفت، انگیزه تورم را کاهش میدهد.
انتظار میرود بانک مرکزی انگلیس هنگام اعلام تصمیم بعدی خود در روز پنجشنبه، نرخ بهره را در این کشور در سه و ۷۵ صدم درصد حفظ کند.
لورا لمبی، مدیر ارشد سرمایهگذاری در شرکت مدیریت دارایی راثبونز، به برنامه تودی رادیو ۴ بیبیسی گفت: من فکر میکنم در کوتاهمدت هیچ تأثیری نخواهد داشت. با این حال، فکر میکنم که کاهشها به مرور زمان محتملترند و اگر خوشاقبال باشیم ممکن است تا پایان سال شاهد کاهش میزان بهره باشیم، زیرا این امر به انتظارات تورمی بستگی دارد و بدیهی است که افزایش قیمت نفت واقعاً انتظارات تورمی را افزایش داده است؛ بنابراین هرگونه کاهش در این روند، خبر خوبی برای کاهش تورم خواهد بود.
دیلی تلگراف یکی دیگر از آثار تفاهم ایران با آمریکا را هزینه استقراض دولت انگلیس عنوان کرده و افزوده پس از اعلام امضای تفاهمنامهای در سوئیس که شرایط پایان جنگ خاورمیانه را تعیین میکند، هزینه استقراض دولت به شدت کاهش یافته است. بازده اوراق قرضه ۱۰ ساله گیلت، معیاری برای آنچه خزانهداری برای قرض گرفتن پول در بازارهای مالی میپردازد، از ۴.۸۴ درصد به ۴.۷۷ درصد کاهش یافت.
بازده اوراق قرضه دو ساله گیلت که نسبت به نرخ بهره حساستر است، از ۴.۲۳ درصد به ۴.۱۵ درصد کاهش یافت. تورم پایینتر همچنین اوراق قرضه دولتی را جذابتر میکند، زیرا تورم بازده آنها را کاهش میدهد.
دیلی تلگراف افزود: سهام اروپا پس از اعلام تفاهم اولیه در مورد پایان جنگ ایران و بازگشایی تنگه هرمز، افزایش یافت. شاخص دکس آلمان ۱.۸ درصد افزایش یافت و شاخص کک چهل فرانسه ۱.۷ درصد افزوده شد، پس از آنکه ایران تفاهم اولیه اعلام شده از سوی دونالد ترامپ را که اجازه پایان محاصره دریایی بنادر ایران از سوی ایالات متحده را میداد، تأیید کرد.
این نشریه انگلیسی افزود: انتظار میرود مذاکرات گستردهتر در مورد مسائلی مانند برنامه هستهای ایران در شصت روز آینده ادامه یابد.
دیلی تلگراف نوشت: ارزش پوند در برابر دلار پس از تفاهم اولیه برای پایان جنگ ایالات متحده و ایران افزایش یافت. استرلینگ با ۰.۳ درصد افزایش به ۱.۳۴۴ دلار رسید، زیرا ارز آمریکا در برابر ارزهای اصلی سقوط کرد، در حالی که امیدها برای بازگشایی تنگه هرمز وجود داشت.
خبر گفتوگو برای پایان جنگ برای جمعیت بانکهای مرکزی که این هفته جلسه دارند، مایه آسودگی خاطر خواهد بود و مقداری از فشار برای تشدید سیاستها به منظور جلوگیری از افزایش انتظارات تورمی ناشی از انرژی را کاهش میدهد.
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