ترامپ: اسرائیل بدون من وجود ندارد

به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ ترامپ در مصاحبه‌ای مطبوعاتی، با بیان اینکه «حمله اسرائیل به بیروت را نمی‌پسندد»، پیشنهاد داده بود که «سوریه مسئولیت حزب‌الله را بر عهده بگیرد». وی همچنین با اشاره به اینکه «جنگ در لبنان امری ثانویه است»، مدعی شد که «توافق هسته‌ای با ایران می‌تواند پابرجا بماند». این اظهارات در حالی بیان می‌شود که پیشتر نیز ترامپ تمایل خود را برای دخالت دمشق در پرونده لبنان ابراز کرده بود.

این در حالی است که جولانی این شایعات را رد کرده و هرگونه اولویت‌بندی برای ترسیم مرزها با لبنان را در شرایط کنونی، با توجه به بحران‌های داخلی و حضور پناهجویان، رد کرده بود. ترامپ همچنین در خصوص توافق هسته‌ای با ایران، مدعی شد که «آنها به دنبال اورانیوم غنی‌شده بودند که این امر محقق نشد» و «فرصت‌های خوبی برای تعامل با ایران وجود دارد.» وی همچنین ادعا کرد که «موقعیتی که حاوی غبار هسته‌ای در ایران بود را منفجر کردیم.»

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