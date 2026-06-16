به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ روزنامه آمریکایی وال‌استریت ژورنال در تحلیلی به تغییر رویکرد دونالد ترامپ در قبال ایران پرداخته و مدعی شده است که روند شکل‌گیری توافق میان تهران و واشنگتن بیش از آنکه نشانه‌ای از یک پیروزی راهبردی برای آمریکا باشد، بیانگر عقب‌نشینی کاخ سفید از اهدافی است که پیش‌تر در جریان تقابل با ایران اعلام شده بود.

این روزنامه در سرمقاله خود نوشت که توافق حاصل‌شده میان دو کشور با اهداف اولیه‌ای که دولت آمریکا در دوره تشدید تنش‌ها دنبال می‌کرد فاصله قابل توجهی دارد و در عمل نشان‌دهنده تعدیل مواضع واشنگتن در برابر تهران است.

بر اساس این گزارش، ترامپ در شرایطی روند عقب‌نشینی از برخی مواضع پیشین را آغاز کرده که هم‌زمان با افزایش فشارهای سیاسی در داخل آمریکا و همچنین نگرانی‌ها درباره پیامدهای احتمالی هرگونه اقدام نظامی علیه ایران روبه‌رو بوده است.

وال‌استریت ژورنال تأکید کرده که رئیس‌جمهور آمریکا با انجام عملیات نظامی برای دستیابی به ذخایر اورانیوم غنی‌شده ایران و نیز بازگشایی تنگه هرمز از طریق اقدام نظامی مخالفت کرده است.

این روزنامه همچنین یادآور شده است که ترامپ نسبت به تبعات گسترده و هزینه‌های احتمالی چنین اقدامات نظامی علیه ایران آگاهی کامل داشته و همین مسئله در تصمیم‌گیری‌های او نقش مؤثری ایفا کرده است.

در ادامه این تحلیل آمده است که ملاحظات اقتصادی و سیاسی داخلی نیز در تغییر رویکرد واشنگتن تأثیرگذار بوده‌اند. به اعتقاد نویسندگان این گزارش، کاهش قیمت سوخت در آستانه انتخابات میان‌دوره‌ای آمریکا یکی از مهم‌ترین اهداف داخلی ترامپ به شمار می‌رفته است؛ موضوعی که می‌توانست بر فضای سیاسی و آرایش افکار عمومی در این کشور اثرگذار باشد.

وال‌استریت ژورنال در پایان هشدار داده است که ایران همچنان از ظرفیت‌های راهبردی خود برخوردار است و در آینده نیز می‌تواند از موضوع بستن تنگه هرمز به‌عنوان ابزاری برای اعمال فشار و افزایش قدرت چانه‌زنی در معادلات منطقه‌ای و بین‌المللی استفاده کند.

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