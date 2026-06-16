  1. صفحه اصلی
  2. اخبار جهان
  3. اخبار آسیای غربی و خاورمیانه

۱۰ سال حبس برای تاییدکنندگان حملات ایران به بحرین

۲۶ خرداد ۱۴۰۵ - ۰۸:۵۸
کد مطلب: 1827740
۱۰ سال حبس برای تاییدکنندگان حملات ایران به بحرین

دادگاه عالی جنایی بحرین، حکم حبس ابد ۱۲ نفر به اتهام تایید حملات ایران به بحرین را صادر کرد.

 به گزارش خبرگزاری اهل بیت(ع) ـ ابنا ـ  دادگاه عالی جنایی بحرین روز دوشنبه احکامی را برای ۱۲ متهم به تایید حملات ایران به بحرین، انتشار اخبار کاذب، اطلاعات و تصاویر ممنوعه صادر کرد.

در این احکام، متهمان به تایید، تشویق و تعریف از حملات ایران به بحرین و دریافت اطلاعات حیاتی و ممنوعه و انتشار آن متهم شده‌اند.

از جمله دیگر اتهامات این شهروندان بحرینی، تصویربرداری از اماکن ممنوعه علاوه بر انتشار اخبار کاذب و شایعه از طریق شبکه‌های اجتماعی در حین حملات ایران به بحرین است.

دادگاه برای ۱۲ متهم، احکام ۱۰ سال حبس و جریمه مالی به ارزش ۲۶۵۶ دلار علاوه بر مصادره اقلام توقیف شده، صادر کرد.
...........
پایان پیام/ ۲۱۸
 

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
captcha