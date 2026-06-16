۱۰ سال حبس برای تاییدکنندگان حملات ایران به بحرین

به گزارش خبرگزاری اهل بیت(ع) ـ ابنا ـ دادگاه عالی جنایی بحرین روز دوشنبه احکامی را برای ۱۲ متهم به تایید حملات ایران به بحرین، انتشار اخبار کاذب، اطلاعات و تصاویر ممنوعه صادر کرد.

در این احکام، متهمان به تایید، تشویق و تعریف از حملات ایران به بحرین و دریافت اطلاعات حیاتی و ممنوعه و انتشار آن متهم شده‌اند.

از جمله دیگر اتهامات این شهروندان بحرینی، تصویربرداری از اماکن ممنوعه علاوه بر انتشار اخبار کاذب و شایعه از طریق شبکه‌های اجتماعی در حین حملات ایران به بحرین است.

دادگاه برای ۱۲ متهم، احکام ۱۰ سال حبس و جریمه مالی به ارزش ۲۶۵۶ دلار علاوه بر مصادره اقلام توقیف شده، صادر کرد.

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