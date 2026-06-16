سازمان ملل مأموریت یوناما در افغانستان را برای یک سال تمدید کرد

به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ شورای امنیت سازمان ملل متحد روز دوشنبه (۲۵ خرداد) با تصویب قطعنامه شماره ۲۸۲۲، مأموریت هیئت معاونت سازمان ملل در افغانستان (یوناما) را تا ۱۷ ژوئن ۲۰۲۷ تمدید کرد.

طبق اعلام حساب رسمی صفحه خبر سازمان ملل و یوناما در شبکه ایکس، این قطعنامه با رأی موافق همه ۱۵ عضو شورا به تصویب رسید.

این تمدید یک‌ساله پس از آن انجام شد که در اسفند ۱۴۰۴ (مارس ۲۰۲۶) مأموریت یوناما تنها برای سه ماه تمدید شده بود تا فرصتی برای بررسی راهبردی فراهم شود.

قابل ذکر است قطعنامه جدید که توسط چین تهیه شده، بر ادامه فعالیت‌های بشردوستانه، حقوق بشر (به‌ویژه زنان و دختران)، مبارزه با تروریسم و گفت‌وگو با طرف‌های افغانستانی تأکید دارد.

این تمدید مأموریت در حالی گرفته شد که برخی کشورها خواستار بازنگری در ساختار و اولویت‌های یوناما در شرایط کنونی افغانستان تحت حاکمیت طالبان هستند.

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