به گزارش خبرگزاری اهل بیت(ع) ـ ابنا ـ حجت‌الاسلام والمسلمین موسی‌پور نماینده ولی فقیه و رئیس شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی در نشست سراسری مدیران شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی با تبیین شرایط کشور، بر ضرورت صیانت از دستاوردهای بزرگ ملت ایران ، حفظ انسجام ملی و روایت صحیح پیروزی راهبردی جمهوری اسلامی ایران تأکید کرد.

رئیس شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی در ابتدای سخنان خود با تسلیت فرارسیدن ماه محرم‌الحرام و ایام شهادت حضرت اباعبدالله الحسین(ع) اظهار داشت: محرم، ماه حیات و حرکت، ماه پیام و قیام، ماه شور و شعور، ماه حریت، عدالت‌خواهی و ظلم‌ستیزی است و ملت ایران در یک سال گذشته، محرم دیگری را در متن حوادث بزرگ و سرنوشت‌ساز تاریخ خود تجربه کرد.

وی با اشاره به حوادث تلخ و شهادت جمعی از فرماندهان ارشد نظامی، نخبگان علمی و در رأس آن قائد شهید امت سید الشهدای انقلاب اسلامی حضرت آیت الله العظمی امام خامنه‌ای را ضایعه‌ای بزرگ دانست و افزود: اگرچه این حوادث داغی سنگین بر دل‌های ملت ایران نشاند، اما در کنار این مصائب، جمهوری اسلامی ایران به دستاوردهای بزرگ و تعیین‌کننده‌ای نیز دست یافت که ثمره ایمان، استقامت و مجاهدت و تبعیت از مقام معظم رهبری حضرت آیت الله سید مجتبی حسینی خامنه ای بود.

حجت‌الاسلام والمسلمین موسی‌پور با تأکید بر اینکه آنچه رخ داد، پیروزی راهبردی جمهوری اسلامی ایران در برابر قدرت برتر اتمی دنیا و همه توان جنود شیطان بود، تصریح کرد: به فضل الهی، نظام جمهوری اسلامی ایران که پرچمدار عدالت‌خواهی و مدافع مظلومان عالم است، در این آوردگاه تاریخی سربلند بیرون آمد و با هدایت‌های الهی و رهبری داهیانه رهبر معظم انقلاب اسلامی، دشمن در رسیدن به مقاصد شوم خویش ناکام ماند.

وی خاطرنشان کرد: امروز بسیاری از تحلیلگران و کارشناسان برجسته سیاسی و نظامی اذعان دارند که آمریکا بازنده واقعی این تقابل بوده و به هیچ‌یک از اهداف خود دست نیافته است. قدرت راهبردی جمهوری اسلامی ایران در معرض دید جهانیان قرار گرفت و ملت ایران توانست اقتدار خود را در برابر قدرت‌های سلطه‌گر به نمایش بگذارد.

رئیس شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی یکی از مهم‌ترین مؤلفه‌های این پیروزی بزرگ را حضور آگاهانه، گسترده و مستمر مردم در صحنه دانست و گفت: از نخستین ساعات انتشار خبر شهادت قائد شهید امت، ملت بزرگ ایران در میدان حاضر شدند و قریب به یکصد و ده روز، صحنه‌های کم‌نظیری از وفاداری، بصیرت و وحدت ملی را در مراکز استان‌ها، شهرها و روستاهای سراسر کشور رقم زدند.

وی افزود: حضور پرشور مردم در میادین، خیابان‌ها و اجتماعات شبانه سراسر کشور، جلوه‌ای بی‌بدیل از قدرت مردمی نظام جمهوری اسلامی ایران است؛ حضوری که سرمایه اجتماعی انقلاب اسلامی را به نمایش گذاشت و بیعتی باشکوه با رهبر معظم انقلاب اسلامی را رقم زد و این حضور و اجتماعات همچنان تا زمانی که لازم باشد؛ استمرار خواهد داشت.

رئیس شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی با قدردانی از تلاش‌های مدیران، مسئولان و دست‌اندرکاران شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی در سراسر کشور اظهار داشت: برگزاری هزاران اجتماع مردمی، مراسم، راهپیمایی و برنامه‌های میدانی در این یکصد و ده روز، جلوه‌ای از مجاهدت خاموش خادمان عرصه تبلیغ و تبیین است و حقیقتاً هر روز از این ایام به یوم‌اللهی ماندگار در تاریخ انقلاب اسلامی تبدیل شد.

وی تأکید کرد: امروز بیش از هر زمان دیگری، حفظ وحدت ملی، صیانت از سرمایه عظیم مردمی و روایت درست فتح و پیروزی ملت ایران، رسالتی تاریخی بر دوش همه فعالان عرصه فرهنگی و انقلابی کشور است.

حجت‌الاسلام والمسلمین موسی‌پور در پایان ضمن تأکید بر ضرورت حفظ وحدت و انسجام ملی، از مدیران شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی خواست با بهره‌گیری از ظرفیت عظیم مردمی، نسبت به تبیین و روایت صحیح حماسه‌های اخیر اهتمام ویژه داشته باشند و با برنامه‌ریزی دقیق و منسجم زمینه برگزاری باشکوه آیین‌های پیش‌رو، به‌ویژه مراسم تشییع پیکر مطهر قائد شهید امت را فراهم آورند.

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