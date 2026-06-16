به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ معاون رئیس‌جمهور آمریکا در گفتگو با «ان‌بی‌سی» تصریح کرد که با توجه به امضای الکترونیک توافق توسط رهبران ایران و آمریکا، انتظار می‌رود که امضای نهایی و حضوری این توافقنامه روز جمعه انجام شود.

ونس با بیان اینکه «ایران اکنون باید جدیت خود را برای برچیدن برنامه هسته‌ای در بلندمدت ثابت کند»، گفت که دولت آمریکا در حال بررسی انتشار برخی از بندهای توافق است و همزمان مقدمات برای برگزاری مذاکرات فنی در خصوص مکانیسم‌های اجرایی و نظارتی در حال انجام است.

او با تأکید بر اینکه واشینگتن مشتاق گشودن «صفحه جدیدی» با ایران است، افزود: «دولت آمریکا می‌خواهد ایران به یک کشور عادی تبدیل شود که طبق قواعد بین‌المللی با جامعه جهانی تعامل می‌کند.» ونس عملیات نظامی اخیر آمریکا علیه تهران را «بسیار موفقیت‌آمیز» خواند و مدعی شد که این عملیات به اهداف خود رسیده است.

با این حال، معاون رئیس‌جمهور آمریکا هشدار داد که اگر ایران در اجرای تعهدات خود کوتاهی کند یا از مفاد توافق عقب‌نشینی نماید، ایالات متحده بدون تردید به گزینه‌های پیشین (نظامی) بازخواهد گشت.

وی همچنین در مصاحبه جداگانه‌ای با شبکه «سی‌ان‌ان» در خصوص جزئیات توافق اظهار داشت: «یادداشت تفاهم امضاشده بین واشنگتن و تهران یک سند بسیار کلی است.» ونس توضیح داد که جزئیات اساسی و چالش‌برانگیز، از جمله مسائل مربوط به تحریم‌ها، تعهدات هسته‌ای و سازوکارهای نظارتی، در نشست‌های فنیِ پیش‌ رو مورد مذاکره و توافق نهایی قرار خواهد گرفت.

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