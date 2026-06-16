به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ امیر بارشالوم، تحلیلگر نظامی وب‌سایت “زمان اسرائیل”، در تحلیلی تازه ادعا کرده است که ایران با «مدیریت بسیار هوشمندانه» و «قرائتی دقیق از نقاط ضعف آمریکا»، خود را در آستانه دستیابی به توافقی قرار داده است که تقریباً تمامی خواسته‌هایش را برآورده می‌کند. وی معتقد است حمله اخیر به ضاحیه بیروت، با وجود آنکه ممکن است از سوی برخی “اشتباه محاسباتی اسرائیل” تلقی شود، اما رئیس‌جمهور آمریکا، دونالد ترامپ، را برای جلوگیری از واکنش متقابل ایران، مجبور به انعطاف‌پذیری در برابر تهران کرده است. بارشالوم اشاره می‌کند که پیش‌بینی می‌شد ایران در صورت اقدام نظامی، دست به واکنش مشابهی بزند و این امر می‌توانست به آغاز درگیری گسترده‌ای منجر شود که مهار آن در کوتاه‌مدت دشوار بود.

این تحلیلگر اسرائیلی، قطر را برنده این تحولات معرفی کرده و عنوان می‌دارد که دوحه توانسته است همزمان امتیازات مهمی در کاخ سفید کسب کند و از شعله‌ور شدن آتشی که آن را نیز تهدید می‌کرد، جلوگیری نماید. به گفته وی، گشایش متقابل تنگه هرمز و رفع تحریم‌ها از فروش سوخت ایران، روزانه نیم میلیارد دلار درآمد برای ایران به ارمغان می‌آورد. بارشالوم با استناد به تفاسیر ایرانی، مدعی است که کنترل تنگه هرمز تنها در اختیار عمان و تهران خواهد بود و این به ایران قدرتی می‌بخشد که بتواند معاهدات بین‌المللی مربوط به آزادی کشتیرانی را نادیده بگیرد و بر قدرت‌های بزرگ دیکته کند.

از دیدگاه این تحلیلگر، بزرگترین نگرانی فعلی برای اسرائیل، تکرار الگوی بستن تنگه هرمز در تنگه باب‌المندب است؛ چرا که اگر جهان در برابر بستن هرمز تسلیم شود، دلیلی وجود ندارد که این اتفاق در باب‌المندب رخ ندهد. او همچنین بر پیوند این تحولات با لبنان تأکید کرده و آن را یکی از بزرگترین دستاوردهای این جنگ از منظر تهران می‌داند. وزیر جنگ اسرائیل، یسرائیل کاتز، نیز در اظهاراتی اعلام کرده است که اسرائیل مخالف خروج از مناطق امن در لبنان، سوریه و غزه است و ارتش در این مناطق باقی خواهد ماند؛ اقدامی که به عقیده بارشالوم، نشان‌دهنده عدم پذیرش توافق در حال شکل‌گیری در خصوص لبنان از سوی اسرائیل است و این وضعیت به محض اولین موشک یا پهپاد شلیک شده به سمت شمال اسرائیل، با آزمون واقعی مواجه خواهد شد.

بارشالوم معتقد است که ترس از «توحید جبهه‌ها» در میان اسرائیلی‌ها پس از سه سال، نه تنها کاهش نیافته، بلکه بزرگتر نیز شده است؛ این بار از سوی یک واکنش نظامی مشترک از سوی ایران و حزب‌الله. وی این پدیده را یک «دستاورد سیاسی» نیز قلمداد می‌کند که تحت فشارهای آمریکا، مستقیماً بر امنیت اسرائیل تأثیر می‌گذارد. در حالی که بنیامین نتانیاهو، نخست‌وزیر اسرائیل، ادعای بهبود وضعیت امنیتی-سیاسی را مطرح کرده است، بارشالوم این ادعا را تنها با «آزمون خیمه و ضاحیه» (اشاره به درگیری‌های اخیر) قابل سنجش می‌داند و توانایی اسرائیل برای عملیات در لبنان را مهمترین آزمون کوتاه‌مدت برای این کشور، حتی مهمتر از تهدید هسته‌ای ایران، ارزیابی می‌کند.

در نهایت، این تحلیلگر اسرائیلی تأکید می‌کند که اگرچه تهدید هسته‌ای ایران جدی و وجودی است، اما فوری نیست و می‌توان با آن در آینده برخورد کرد. اما «توحید جبهه‌ها» به دلایل عمده، تهدیدی فوری‌تر و مهم‌تر برای اسرائیل است: اولاً، این رویکرد به ایران جسارت و قدرتی بی‌سابقه می‌بخشد و پرتاب موشک مستقیم به اسرائیل را به گامی «مشروع و مؤثر» تبدیل می‌کند که بر سایر کشورهای منطقه نیز تأثیر می‌گذارد؛ به گونه‌ای که ائتلاف منطقه‌ای جدیدی علیه ایران شکل گرفته است. ثانیاً، مشخص نیست که این «چتر حمایتی» ایران تنها به حزب‌الله محدود بماند و می‌تواند به سادگی بر فراز غزه، سوریه یا یمن نیز گسترش یابد. بارشالوم نتیجه می‌گیرد که قدرت و جسارت تهران در بحران‌های آینده، هنگامی که به سلاح هسته‌ای مجهز شود، قابل تصور نخواهد بود.

...........

پایان پیام