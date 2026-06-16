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تحلیل‌گر صهیونیستی: نتانیاهو در برابر ایران شکستی “حماسی” را تجربه کرد

۲۶ خرداد ۱۴۰۵ - ۱۶:۴۸
کد مطلب: 1827995
تحلیل‌گر صهیونیستی: نتانیاهو در برابر ایران شکستی “حماسی” را تجربه کرد

روگل آلفر، منتقد تلویزیونی اسرائیلی، معتقد است که بنیامین نتانیاهو، نخست‌وزیر اسرائیل، در مواجهه با ایران، که آن را “دشمن سرسخت” خود نامیده، شکستی “حماسی” را متحمل شده است. وی با اشاره به خروج آمریکا از توافق هسته‌ای و پیامدهای آن، وضعیت استراتژیک ایران را بهتر از هر زمان دیگری توصیف کرده و معتقد است که اسرائیل با این رویکرد، استقلال سیاسی و نظامی خود را از دست داده و به دنباله‌رو آمریکا تبدیل شده است.

به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ روگل آلفر، منتقد تلویزیونی اسرائیلی، در تحلیلی تند در روزنامه “هاآرتص”، بنیامین نتانیاهو، نخست‌وزیر اسرائیل، را به خاطر عدم موفقیت در مهار ایران، دشمن دیرینه‌اش، مورد سرزنش قرار داده و این وضعیت را “شکستی حماسی” برای کل اسرائیل خوانده است. وی معتقد است خروج آمریکا از توافق هسته‌ای به تحریک نتانیاهو، به جای مهار ایران، به تقویت آن و نزدیک شدنش به سلاح هسته‌ای کمک کرده است. آلفر حتی پا را فراتر گذاشته و گفته است که نتانیاهو نزدیک بود ایران را به سمت توسعه بمب هسته‌ای سوق دهد، اما نتیجه معکوس شد و نظام ایران تقویت گردید.

این منتقد اسرائیلی تصریح کرده است که اکنون موقعیت استراتژیک ایران به لطف کنترل بر تنگه هرمز، که حاصل مستقیم جنگ مورد نظر نتانیاهو بوده، بسیار بهتر از گذشته است. حزب‌الله نیز در لبنان قدرتمندتر شده و توان بازدارندگی اسرائیل عملاً از بین رفته است. آلفر نتیجه گرفته که اسرائیل در ازای همکاری با ترامپ، استقلال سیاسی و نظامی خود را از دست داده و به کشوری وابسته به آمریکا تبدیل شده است که در سطح بین‌المللی نیز منفورترین کشور جهان به شمار می‌رود.

آلفر در پایان، واکنش احساسی و هیجان‌زده جامعه اسرائیل به شروع جنگ را مورد انتقاد قرار داده و آن را ناشی از ساده‌لوحی و عدم تفکر انتقادی دانسته است. وی معتقد است که این شکست فقط متوجه نتانیاهو نیست، بلکه شکست کل “ملت اسرائیل” است که با دنبال کردن وعده‌های او، در این دام افتاده‌اند. او این وضعیت را یک ضربه محکم برای کسانی دانسته که به داستان‌های خیالی و فریبنده رسانه‌ها باور داشته‌اند.

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