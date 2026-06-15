به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ از فارس، حجت الاسلام والمسلمین حسین امیدی ضمن تشریح برنامه‌های ویژه ماه محرم در جمع خبرنگاران اظهار کرد: با همکاری اصحاب مساجد و اعضای کانون‌های فرهنگی‌هنری و پایگاه‌های مقاومت مساجد علم و پرچم‌های عزا برافراشته شده و فضای مساجد و خیابان‌های اطراف سیاه‌پوش شده اند تا نمهیای میزبانی از عزاداران حسینی شوند.

وی با تاکید بر اینکه برنامه‌های ویژه ماه محرم امسال با یاد قائد شهید امت رنگ و بوی ویژه دارد، افزود: هر سال برنامه‌های محرم با محور و هدف ترویج فرهنگ غنی عاشورا، بصیرت‌افزایی و تبیین قیام حسینی، بیان اهداف قیام حضرت امام حسین (ع) و اسکتبارستیزی برگزار می‌شود اما امسال به جهت برگزاری مراسم تشییع رهبر و قائد شهید امت، حال و هوای نوحه‌خوانی و مرثیه‌سرایی در محافل عزاداری به سمت گرامیداشت ایشان و همچنین شهدای جنگ تحمیلی سوم از جمله شهدای میناب و لامرد خواهد رفت.

وی خاطرنشان کرد: مراسم عزاداری و سوگواری با عشق به سالار شهیدان کربلا به صورت خودجوش و مردمی است و امسال تا امر رهبر انقلاب اسلامی به همراه حضور حماسی و انقلابی در خیابان‌ها پس از مراسم عزاداری همراه است.

مدیر ستاد هماهنگی کانون‌های فرهنگی‌هنری مساجد استان فارس تاکید کرد: سال گذشته نیز همزمان با جنگ ۱۲ روزه و تجاوز رژیم صهیونیستی و آمریکا به میهن اسلامی‌مان، شعار «ایرانِ حسین تا ابد پیروز است» به عنوان شعار مشترک هیئت‌های مذهبی برگزیده شده بود، امسال نیز شعار «در خیمه حسینیم، خونخواه و جانفداییم» با هشتگ #نحن_المنتقمون شعار مشترک هیئت‌ها در ماه محرم امسال انتخاب و اعلام شده است.

وی در ادامه افزود: در این راستا اصحاب مساجد و کانون‌های فرهنگی برای حضور پرشور مردمی در برنامه‌های محرم برنامه‌های مختلفی را تدارک دیدند و در این برنامه‌ها خونخواهی امام شهید و جانفدایی برای انقلاب اسلامی با ظرفیت برنامه‌های معنوی و توسل به اهل بیت (ع) و به ویژه سرور و سالار شهیدان، ظهور و بروز حماسی خواهد داشت.

حجت الاسلام والمسلمین امیدی گفت: گزارش‌های رسیده به روابط عمومی ستاد هماهنگی حاکی از این است که کانون‌های مساجد استان برنامه‌هایی نظیر برپایی محافل عزاداری، دیدار و تکریم پیشکسوتان و پیرغلامان حضرت امام حسین (ع)، مسابقات فرهنگی و هنری، حفظ زیارت عاشورا، برپایی نمایشگاه‌های کتاب و پوستر با موضوع محرم و عاشورا، تهیه و توزیع ویژه‌نامه و پوستر، تعزیه‌خوانی، محافل قرآنی، ختم صلوات و قرآن و مرثیه‌خوانی را تا پایان ماه صفر در برنامه‌های خود قرار داده‌اند.

به گفته مدیر ستاد هماهنگی کانون‌های فرهنگی‌هنری مساجد استان فارس، همچنین برگزاری مسابقه دلنوشته، نذر خون، برپایی موکب و ایستگاه‌های صلواتی، محافل قرآنی و مراسم زیارت عاشورا، جلسه‌های بصیرت افزایی و ولایتمداری، برپایی محافل تعزیه‌خوانی، برپایی خیمه‌های عزاداری حسینی، اقامه نماز ظهر تاسوعا و عاشورا مقارن با اذان و به هنگام عزاداری و اجرای برنامه های ویژه امر به معروف و نهی از منکر در هفته احیای این فریضتین در ماه محرم نیز از دیگر برنامه‌های کانون‌های مساجد در محرم خواهد بود.