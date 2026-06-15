  1. صفحه اصلی
  2. اخبار ایران
  3. ابنای شهرستان ها

بیش از یک‌هزار و ۳۰۰ باب کانون فرهنگی‌هنری در مساجد فارس میزبان عزاداران حسینی می‌شوند

۲۵ خرداد ۱۴۰۵ - ۱۴:۱۷
کد مطلب: 1827447
بیش از یک‌هزار و ۳۰۰ باب کانون فرهنگی‌هنری در مساجد فارس میزبان عزاداران حسینی می‌شوند

مدیر ستادهماهنگی کانون‌های فرهنگی‌هنری مساجد استان فارس از برپایی محفل عزای حسینی در بیش از یک هزار و ۳۰۰ کانون در سطح استان خبر داد و گفت: برنامه‌های ویژه ماه محرم امسال با یاد قائد شهید امت رنگ و بوی ویژه دارد.

به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ از فارس، حجت الاسلام والمسلمین حسین امیدی ضمن تشریح برنامه‌های ویژه ماه محرم در جمع خبرنگاران اظهار کرد: با همکاری اصحاب مساجد و اعضای کانون‌های فرهنگی‌هنری و پایگاه‌های مقاومت مساجد علم و پرچم‌های عزا برافراشته شده و فضای مساجد و خیابان‌های اطراف سیاه‌پوش شده اند تا نمهیای میزبانی از عزاداران حسینی شوند.

وی با تاکید بر اینکه برنامه‌های ویژه ماه محرم امسال با یاد قائد شهید امت رنگ و بوی ویژه دارد، افزود: هر سال برنامه‌های محرم با محور و هدف ترویج فرهنگ غنی عاشورا، بصیرت‌افزایی و تبیین قیام حسینی، بیان اهداف قیام حضرت امام حسین (ع) و اسکتبارستیزی برگزار می‌شود اما امسال به جهت برگزاری مراسم تشییع رهبر و قائد شهید امت، حال و هوای نوحه‌خوانی و مرثیه‌سرایی در محافل عزاداری به سمت گرامیداشت ایشان و همچنین شهدای جنگ تحمیلی سوم از جمله شهدای میناب و لامرد خواهد رفت.

وی خاطرنشان کرد: مراسم عزاداری و سوگواری با عشق به سالار شهیدان کربلا به صورت خودجوش و مردمی است و امسال تا امر رهبر انقلاب اسلامی به همراه حضور حماسی و انقلابی در خیابان‌ها پس از مراسم عزاداری همراه است.

مدیر ستاد هماهنگی کانون‌های فرهنگی‌هنری مساجد استان فارس تاکید کرد: سال گذشته نیز همزمان با جنگ ۱۲ روزه و تجاوز رژیم صهیونیستی و آمریکا به میهن اسلامی‌مان، شعار «ایرانِ حسین تا ابد پیروز است» به عنوان شعار مشترک هیئت‌های مذهبی برگزیده شده بود، امسال نیز شعار «در خیمه حسینیم، خونخواه و جانفداییم» با هشتگ #نحن_المنتقمون شعار مشترک هیئت‌ها در ماه محرم امسال انتخاب و اعلام شده است.

وی در ادامه افزود: در این راستا اصحاب مساجد و کانون‌های فرهنگی برای حضور پرشور مردمی در برنامه‌های محرم برنامه‌های مختلفی را تدارک دیدند و در این برنامه‌ها خونخواهی امام شهید و جانفدایی برای انقلاب اسلامی با ظرفیت برنامه‌های معنوی و توسل به اهل بیت (ع) و به ویژه سرور و سالار شهیدان، ظهور و بروز حماسی خواهد داشت.

حجت الاسلام والمسلمین امیدی گفت: گزارش‌های رسیده به روابط عمومی ستاد هماهنگی حاکی از این است که کانون‌های مساجد استان برنامه‌هایی نظیر برپایی محافل عزاداری، دیدار و تکریم پیشکسوتان و پیرغلامان حضرت امام حسین (ع)، مسابقات فرهنگی و هنری، حفظ زیارت عاشورا، برپایی نمایشگاه‌های کتاب و پوستر با موضوع محرم و عاشورا، تهیه و توزیع ویژه‌نامه و پوستر، تعزیه‌خوانی، محافل قرآنی، ختم صلوات و قرآن و مرثیه‌خوانی را تا پایان ماه صفر در برنامه‌های خود قرار داده‌اند.

به گفته مدیر ستاد هماهنگی کانون‌های فرهنگی‌هنری مساجد استان فارس، همچنین برگزاری مسابقه دلنوشته، نذر خون، برپایی موکب و ایستگاه‌های صلواتی، محافل قرآنی و مراسم زیارت عاشورا، جلسه‌های بصیرت افزایی و ولایتمداری، برپایی محافل تعزیه‌خوانی، برپایی خیمه‌های عزاداری حسینی، اقامه نماز ظهر تاسوعا و عاشورا مقارن با اذان و به هنگام عزاداری و اجرای برنامه های ویژه امر به معروف و نهی از منکر در هفته احیای این فریضتین در ماه محرم نیز از دیگر برنامه‌های کانون‌های مساجد در محرم خواهد بود.

حجت کهیاری

برچسب‌ها

اخبار مرتبط

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
captcha