به گزارش خبرگزاری بینالمللی اهلبیت(ع) ـ ابنا ـ از زمان اعلام توافق میان آمریکا و ایران، آوارگان جنوب لبنان تحولات سیاسی و امنیتی را دنبال میکنند و منتظر هستند ببینند این توافق چه تأثیری بر وضعیت لبنان خواهد داشت. پیش از آنکه تصمیم نهایی خود را برای بازگشت به روستاها و شهرهایشان بگیرند.
براساس گزارش روزنامه «العربی الجدید» در حالی که هنوز هیچ بیانیه رسمی اطمینانبخشی منتشر نشده، برخی خانوادهها به دلیل دشواریهای زندگی در محلهای اسکان، تصمیم گرفتهاند این مراکز را ترک کنند. هرچند حملات و نقض آتشبس از سوی رژیم صهیونیستی همچنان ادامه دارد.
با وجود اعلام توافق آتشبس میان واشنگتن و تهران که جبهه لبنان را نیز شامل میشود، این موضوع باعث نشده است آوارگان جنوب لبنان فوراً به مناطق خود بازگردند.
بسیاری از آنها ترجیح دادهاند تا زمان امضای رسمی توافق میان آمریکا و ایران در روز جمعه صبر کنند، زیرا هنوز احساس امنیت و اطمینان کافی برای بازگشت ندارند.
بیشتر آوارگان جنوب لبنان همچنان در مراکز اسکان باقی ماندهاند. همان مکانهایی که پس از تشدید حملات رژیم صهیونیستی به لبنان در دوم مارس گذشته به آنها پناه بردند.
آنها منتظر هستند که با توجه به ادامه حملات هوایی، پرواز پهپادها بر فراز جنوب لبنان و حتی بیروت و ضاحیه جنوبی آن و همچنین کمبود خدمات اساسی در بسیاری از مناطق جنوب لبنان، مقامهای مسئول اعلام کنند که درگیریها بهطور کامل متوقف شده است.
بازگشت همراه با نگرانی
با وجود علاقه مردم به بازگشت به خانهها و زمینهایشان، بسیاری از آنها از خطر حملات دوباره نگران هستند.
آنها تجربه آتشبس قبلی را به یاد دارند. آتشبسی که از ۱۷ آوریل وارد مرحله اجرا شد، اما حملات رژیم صهیونیستی ادامه پیدا کرد و بسیاری از روستاها و شهرهای جنوب دوباره هدف قرار گرفتند. در نتیجه، برخی از کسانی که بازگشته بودند بار دیگر مجبور به ترک خانههایشان شدند.
ارتش لبنان نیز از ساکنان روستاها و شهرهای مرزی جنوب این کشور خواسته است برای بازگشت عجله نکنند و دستورهای نیروهای نظامی مستقر در منطقه را رعایت کنند، زیرا احتمال حملات جدید وجود دارد.
پیش از این نیز در جریان مذاکرات مستقیم لبنان و رژیم صهیونیستی در واشنگتن، توافقی برای توقف درگیریها در چهارم ژوئن اعلام شده بود.
وضعیت آوارگان در مراکز اسکان صیدا
در بازدید خبرنگار روزنامه «العربی الجدید» از مراکز اسکان در شهر صیدا در جنوب لبنان، «ملکه حلبی» هماهنگکننده بخش حمایت حقوقی در اتحادیه انجمنهای توسعه و امدادرسانی «اوردا»، اعلام کرد که تعداد خانوادههای آواره ثبتشده در مدرسه رسمی لبنانی-کویتی صیدا به ۲۱۶ خانواده رسیده که شامل ۷۵۵ نفر است.
او گفت که پس از اعلام توافق آتشبس میان آمریکا و ایران، تاکنون تنها ۱۸ خانواده این مرکز را ترک کردهاند، زیرا از نظر آنها دوره آوارگی پایان یافته است.
با این حال، هنوز هیچ موضع رسمی از سوی دولت لبنان اعلام نشده، نیروهای نظامی رژیم صهیونیستی از مناطق مرزی خارج نشدهاند و پرواز پهپادها و حملات ادامه دارد.
حلبی افزود: ابهام موجود باعث شده برخی خانوادهها به مناطق نزدیک مانند نبطیه، صرفند و صور منتقل شوند، اما این بازگشت کامل و پایدار نیست.
روایت خانوادههایی که منتظر بازگشت هستند
سارا ناصر، یکی از آوارگان روستای «کفرحتی» در جنوب لبنان که اکنون در منطقه «عبرا» در شرق صیدا زندگی میکند، میگوید: چند بار خانهمان را ترک کردیم. هیچوقت مدت طولانی در یک مکان نماندیم. هر زمان اوضاع آرام میشد و تهدید و حملات کاهش پیدا میکرد، برای سه یا چهار روز به خانه برمیگشتیم، اما با بالا گرفتن دوباره تنشها مجبور به ترک خانه میشدیم.
او میافزاید: وقتی هشدارهای گسترده صادر شد، همراه دخترانم به عبرا رفتیم و خانهای اجاره کردیم. حالا منتظریم ببینیم آیا توافق آمریکا و ایران واقعاً شامل وضعیت ما هم میشود یا نه، تا شاید این تابستان بازگشت نهایی انجام شود.
«عبدالرزاق شنانه» آوارهای از شهر نبطیه که در مدرسه کویتی صیدا اسکان دارد، میگوید: من در شهرم نانوایی داشتم، اما حملات رژیم صهیونیستی باعث شد از ماه مارس همراه خانوادهام خانه را ترک کنم.
او تأکید میکند که تا زمان صدور بیانیه رسمی و اطمینان از توقف درگیریها در مرکز اسکان خواهد ماند.
وی میافزاید: الان نمیتوانیم برگردیم، چون این کار شبیه رفتن به سمت مرگ است. حملات هنوز ادامه دارد. منتظر امضای توافق در روز جمعه هستیم تا شاید تصمیم رسمی اعلام شود.
نگرانی از نبود خدمات و ویرانی خانهها
«علیا شاعر» یکی دیگر از آوارگان شهر نبطیه، میگوید: منتظر روز جمعه هستیم تا درباره بازگشت تصمیم بگیریم.
او توضیح میدهد که ساختمانی کنار خانه خانوادهاش بهطور کامل فرو ریخته و هنوز آوار آن جمع نشده است.
او میافزاید: برخی مردم برگشتهاند، برخی وسایلشان را بردهاند و دوباره به محل آوارگی بازگشتهاند. آنها از شنیدن صدای توپخانه خبر دادهاند. بعضی مناطق هنوز آب، برق و خدمات ارتباطی کافی ندارند.
او تأکید میکند که خانوادهها تحولات توافق آمریکا و ایران را دنبال میکنند و منتظرند ببینند این موضوع چه اثری بر لبنان خواهد داشت.
مردم ضمانت امنیت میخواهند
«فاطمه» یکی از آوارگان روستای «قعقعیه الجسر» میگوید: تا زمانی که بیانیه رسمی درباره امنیت مردم صادر نشود، بازنمیگردیم. حتی اگر روز جمعه برسد اما امنیت وجود نداشته باشد، بازگشت نخواهیم کرد.
او اضافه میکند که همسرش نقاش ساختمان است و اکنون کاری وجود ندارد و شرایط مالی اجازه نمیدهد حتی برای بررسی وضعیت خانه به روستا بروند.
یکی دیگر از آوارگان از منطقه «عدشیت» در نبطیه که در دبیرستان رسمی دکتر «نزیه بزری» در صیدا حضور دارد، میگوید: ترجیح میدهیم صبر کنیم تا اوضاع کاملاً آرام شود و دولت از مردم بخواهد بازگردند، بهخصوص که حملات توپخانهای هنوز ادامه دارد.
او میافزاید: خانه ما هنوز پابرجاست، اما شیشهها شکسته و ترکشها داخل خانه پراکنده شدهاند. بازگشت در چنین شرایطی خطرناک است.
بازگشت؛ میان نیاز و ترس
بسیاری از خانوادههای آواره جنوب لبنان نمیخواهند بهصورت فردی تصمیم به بازگشت بگیرند؛ زیرا هنوز هیچ تضمین رسمی برای امنیت آنها وجود ندارد.
با این حال، فشارهای اقتصادی و روانی ناشی از آوارگی باعث شده برخی خانوادهها بازگردند یا دستکم برای بررسی خانهها، زمینهای کشاورزی و محل کارشان به مناطق خود سر بزنند.
بسیاری از کارگران و صاحبان مشاغل نیز منابع درآمد خود را از دست دادهاند.
با وجود سختی زندگی در مراکز اسکان، بسیاری معتقدند ماندن در این مراکز همچنان امنتر از بازگشت به مناطقی است که هنوز شاهد تنش، کمبود خدمات، قطع آب و برق و آسیب به زیرساختها هستند.
اکنون مردم جنوب لبنان روزانه تحولات سیاسی و امنیتی را دنبال میکنند و امیدوارند به مرحلهای برسند که بتوانند با اطمینان به خانههای خود بازگردند، بازگشتی که دیگر با ترس از ترک دوباره خانهها همراه نباشد.
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