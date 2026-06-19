به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ فصل‌های تازه‌ای به سریال آوارگی مداوم مردم جنوب لبنان افزوده می‌شود. آوارگی‌ که از دوم مارس۲۰۲۶ آغاز شده، بلکه به اکتبر ۲۰۲۳ و حتی دهه‌ها پیش از آن در سایه تجاوزهای مکرر رژیم صهیونیستی علیه لبنان بازمی‌گردد. در صحنه‌ای تکراری از ساعات اولیه صبح امروز صف طولانی خودروها در جاده ساحلی جنوب لبنان به سمت بیروت شکل گرفت. آوارگی اجباری و جمعی دیگری که بار دیگر آغاز شده است.

براساس گزارش روزنامه «العربی الجدید» این اتفاق پس از شبی رخ داد که جنوب لبنان شاهد بمباران شدید رژیم صهیونیستی علیه چندین شهر و روستا بود. حملاتی که طبق آخرین آمار مرکز عملیات اضطراری بهداشت وابسته به وزارت بهداشت عمومی لبنان، ۴۷ شهید و ۹۷ زخمی بر جای گذاشت. همچنین جنگنده‌های رژیم صهیونیستی در همین روز مناطقی در منطقه بعلبک در شرق لبنان را هدف قرار دادند که در پی آن نیز شهدا و مجروحانی گزارش شد. بعدازظهر جمعه توافق جدیدی برای آتش‌بس اعلام شد، اما بسیاری معتقدند این بار نیز باید با احتیاط برخورد کرد، زیرا به گفته آنان به نیروهای اشغالگر قدس اعتمادی نیست، به‌ویژه آنکه ارتش رژیم صهیونیستی بلافاصله پس از اعلام توافق چندین حمله انجام داد.

صحنه آوارگی جمعی امروز در حالی ثبت شد که جاده‌های خروجی از شهرها و روستاهای جنوبی لبنان مملو از خودروهایی بود که با تشک، وسایل خانه و چمدان بارگیری شده بودند. آن هم تنها چند روز پس از صحنه‌ای مشابه اما در جهت مخالف، یعنی بازگشت مردم به جنوب لبنان پس از اعلام تفاهم‌نامه‌ای میان واشنگتن و تهران که بر پایان جنگ و عملیات نظامی در تمامی جبهه‌ها از جمله جبهه لبنان، تأکید داشت.

از دوشنبه گذشته، بلافاصله پس از اعلام آتش‌بس ادعایی، بسیاری از آوارگان جنوب لبنان وسایل خود را برداشتند و به شهرها و روستاهایشان بازگشتند. آنان حتی به هشدارهای فرماندهی ارتش لبنان مبنی بر ضرورت تأمل در بازگشت به دلیل احتمال خطر حملات رژیم صهیونیستی، توجه نکردند.

به این ترتیب، مردم جنوب لبنان هنوز طعم بازگشت به سرزمین خود را نچشیده بودند. بازگشتی که پس از بیش از سه ماه آوارگی اجباری اتفاق افتاده بود، که دوباره مجبور به ترک خانه‌هایشان شدند. آنان تازه شروع کرده بودند آوارها را از املاک خود جمع کنند، خانه‌ها یا آنچه از آنها باقی مانده بود را تمیز کنند و برای ازسرگیری زندگی روزمره آماده شوند. اما ارتش رژیم صهیونیستی در حالی که مردم خواب بودند، آنها را هدف قرار داد و جنایت‌های تازه‌ای علیه ساکنان منطقه به‌ویژه در روستاهای شهرستان نبطیه، رقم زد.

این حملات باعث شد کسانی که بازگشته بودند، بار دیگر به صورت جمعی آواره شوند. صدها خانواده زیر فشار حملات شدید هوایی رژیم صهیونیستی دوباره خانه‌هایشان را ترک کردند. موضوعی که نشان می‌دهد ارتش رژیم صهیونیستی چگونه توافق‌های آتش‌بس را نقض می‌کند.

وزارت بهداشت عمومی لبنان امروز اعلام کرد حملات شدید اسرائیل که از نیمه‌شب گذشته توسط ارتش اشغالگر قدس انجام شد و چندین روستا را هدف قرار داد، باعث شد امکان انتقال فوری مجروحان وجود نداشته باشد. این وزارتخانه در گزارش خود افزود که مجموع تلفات تجاوز اسرائیل به لبنان از دوم مارس ۲۰۲۶ تا ظهر ۱۹ ژوئن همان سال به ۳۹۸۰ شهید و ۱۲ هزار و یک زخمی رسیده است.

فقط چمدان‌های آوارگی

«محمد فحص» از شهرک «جبشیت» در شهرستان نبطیه به روزنامه «العربی الجدید» می‌گوید: ما خواب بودیم که دشمن صهیونیستی، حملاتش را آغاز کرد.

او اضافه می‌کند: ما دو روز قبل به شهرک برگشته بودیم. روی درها و پنجره‌ها (که شیشه‌هایشان شکسته بود) پلاستیک کشیده بودم و خانه را تمیز کرده بودیم تا در آن مستقر شویم.

وی ادامه می‌دهد: فکر می‌کردیم آوارگی قبلی آخرین باری است که مجبور به آن می‌شویم، اما این‌طور نبود.

فحص بار دیگر همراه خانواده‌اش آواره شده و می‌گوید: دیگر توان تحمل هزینه‌های جنگ و آوارگی را نداریم. زندگی ما فقط چمدان‌های آوارگی شده است.

افراد زیادی از مردم شهرستان نبطیه مانند محمد فحص برای بازگشت عجله کردند اما تنها چند روز بعد دوباره با آوارگی جدید روبه‌رو شدند.

«علی نعمه» از شهرک «حبوش» در همان منطقه به روزنامه «العربی الجدید» می‌گوید: صبح امروز همراه خانواده‌ام خارج شدم، بعد از آنکه بمباران شهرک شدت گرفت و یکی از حملات باعث زخمی شدن ۹ نفر شد.

او اضافه می‌کند: دیگر توان صحبت در برابر ماشین کشتار رژیم صهیونیستی که تلاش می‌کند ما را از بازگشت به روستاهایمان بازدارد، نداریم.

نعمه که برای مشخص شدن وضعیت توافق ادعایی به خانه بستگانش در شهرک رمیله در جنوب بیروت رفته، می‌گوید: من سه فرزند دارم و امیدم را برای ثبات در جنوب لبنان از دست داده‌ام.

ثبات در جنوب لبنان به یک توهم تبدیل شده است

در مقابل کسانی که با وجود همه هشدارها به شهرها و روستاهای جنوب لبنان بازگشتند، عده‌ای تصمیم گرفتند حتی موقتاً صبر کنند. اما آنها نیز با ناامیدی تازه‌ای روبه‌رو شدند.

از جمله آنها «بتول عزالدین» از شهرک «زوطر شرقی» در شهرستان نبطیه است که هنوز نتوانسته به خانه بازگردد. او به روزنامه «العربی الجدید» می‌گوید که پنجشنبه به شهرک «صرفند» در شهرستان صیدا در جنوب لبنان رفته تا نزد دوستش بماند و همراه او در روستاهای دشت زهرانی تا نزدیکی شهر نبطیه گردش کرده است.

عزالدین پنهان نمی‌کند که احساس می‌کند ثبات در جنوب لبنان به یک توهم تبدیل شده است.

او می‌گوید: این موضوع امروز صبح وقتی دوباره خودمان را در مسیر بازگشت به محل آوارگی‌مان در شهر صیدا دیدیم، آشکار شد.

وی ادامه می‌دهد: هر بار که حملات رژیم صهیونیستی از سر گرفته می‌شود و ما مجبور می‌شویم دوباره آواره شویم، احساس خشم، شکست و فرسودگی روانی شدیدی داریم.

از سوی دیگر، برخی از مردم جنوب لبنان تصمیم گرفتند با وجود خطرها در مناطقی که به آن بازگشته‌اند بمانند و تجربه آوارگی را تکرار نکنند.

«سارا قاسم» یکی از آنهاست که ترجیح داده با وجود ادامه حملات رژیم صهیونیستی در شهرک «جباع» در شهرستان نبطیه بماند.

او به روزنامه «العربی الجدید» می‌گوید: از جمع کردن لباس‌ها و گذاشتن آنها در چمدان‌ها خسته شده‌ام.

وی اضافه می‌کند: وضعیت روحی ما سخت است.

سارا قاسم تأکید می‌کند: درست است که یک کودک دارم و باید از او محافظت کنم، اما دیگر بار دیگر ترک نخواهم کرد.

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