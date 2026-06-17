به گزارش خبرگزاری بینالمللی اهلبیت(ع) ـ ابنا ـ دفتر هیأت معاونت سازمان ملل متحد در افغانستان (یوناما) با انتشار پیامی در فیسبوک، روز جهانی مبارزه با بیابانزایی و خشکسالی را گرامی داشت و بر بحران شدید آب و هوایی در افغانستان تأکید کرد.
در این پیام آمده است که افغانستان در خط مقدم تغییرات اقلیمی قرار دارد و با خشکسالی طولانیمدت، تخریب زمین و کمبود شدید آب مواجه است؛ مشکلی که معیشت میلیونها نفر و امنیت غذایی این کشور را تهدید میکند. با توجه به وابستگی گسترده مردم به کشاورزی و دامداری، بازسازی زمینهای تخریبشده، حفاظت از منابع آب و ترویج شیوههای مقاوم در برابر تغییرات آب و هوایی از اهمیت حیاتی برخوردار است.
شعار امسال این روز «مراتع: شناخت، احترام، بازسازی» است که با شرایط افغانستان کاملاً همخوانی دارد. مراتع برای جوامع عشایری و اکوسیستمهای این کشور حیاتی هستند، اما بسیاری از آنها به شدت تخریب شدهاند.
یوناما تأکید کرده که شناخت ارزش مراتع، احترام به دانش محلی و سرمایهگذاری در بازسازی آنها میتواند آمادگی جامعه در برابر شوکهای اقلیمی را تقویت کند.
در این پیام همچنین به نقش زنان در مدیریت پایدار زمین اشاره شده و بر توانمندسازی جوامع محلی بهویژه زنان برای حفاظت از اکوسیستمها و تضمین آیندهای پایدارتر برای نسلهای بعدی تأکید شده است.
یوناما یادآوری کرده که سازمان ملل متحد سال ۲۰۲۶ را به عنوان «سال بینالمللی مراتع و عشایر» اعلام کرده است که نشاندهنده اهمیت استراتژیک این حوزه در جهان است.
این روز جهانی هر سال در ۱۷ ژوئن برگزار میشود و هدف آن افزایش آگاهی جهانی نسبت به پیشرفت بیابانزایی، خشکسالی و تخریب زمین است. در افغانستان که بیش از ۷۰ درصد جمعیت آن به نحوی به مراتع و کشاورزی وابسته هستند، این بحران سالهاست زندگی روزمره مردم را تحت تأثیر قرار داده است.
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