به گزارش خبرگزاری بینالمللی اهلبیت(ع) ـ ابنا ـ شیخ حامد جلاله، از رهبران دینی تانزانیا، این سخنان را در مراسم استقبال از سال ۱۴۴۸ هجری و افتتاح مجالس ماه محرم بیان کرد؛ مراسمی که روز گذشته، سهشنبه، در منطقه کیگوگو پُست در شهر دارالسلام با حضور رهبران دینی، علما و جمع زیادی از مؤمنان برگزار شد.
شیخ جلاله در سخنان خود به وضعیت جهان در سال گذشته اشاره کرد و اظهار داشت: جهان شاهد حوادث تلخ و دردناکی بوده است که با جنگها، ناآرامیها و کشتار کودکان، زنان و افراد بیگناه، بهویژه در برخی از کشورهای خاورمیانه، همراه بوده است.
وی همچنین ابراز امیدواری کرد: امید است که تلاشهای دیپلماتیک به نتایج مطلوب برسد و باید به توافقات صلح و تفاهم فرصت داده شود تا از ادامه خونریزی و رنج و مصیبت مردم بیگناه جلوگیری گردد.
شیخ جلاله در بخش دیگری از سخنان خود تأکید کرد: صلح ملی از جمله ارکان اساسی توسعه و رفاه اجتماعی به شمار میرود. وی یادآور شد که تانزانیا همواره بهعنوان جزیرهای از صلح در قاره آفریقا شناخته شده است و حفظ این میراث ارزشمند، وظیفه همه شهروندان میباشد.
وی گفت: «تانزانیا همواره به صلح و آرامش شناخته شده است، از خداوند متعال میخواهیم که این نعمت در سال جدید و برای نسلهای آینده نیز پایدار و حاکم باشد.»
شیخ جلاله همچنین خواستار تقویت وحدت ملی شد و تصریح کرد: تفاوتهای دینی، قومی و یا دیدگاههای مختلف نباید زمینهساز تفرقه و چنددستگی در میان شهروندان شود.
وی تأکید کرد: همه مردم تانزانیا اعضای یک ملت واحد با سرنوشتی مشترک هستند؛ ازاینرو لازم است روحیه همبستگی، احترام متقابل و همکاری برای ساختن جامعهای برخوردار از صلح و پیشرفت بیش از پیش تقویت شود.
این مراسم استقبال از سال ۱۴۴۸ هجری و افتتاح مجالس ماه محرم، با دعاهای مختلف، موعظههای دینی و تأکید بر گسترش ارزشهای اخلاقی همراه بود و شرکتکنندگان تشویق شدند که سال جدید را با تقویت تقوا، وحدت و خدمت به جامعه آغاز کنند.
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