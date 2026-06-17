به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ مؤسسات دینی در کشورهای تانزانیا، کنیا و اوگاندا، عزم و اراده جدی خود را برای احیای آموزه‌ها و پیام نهضت کربلا از طریق برنامه‌های گوناگون دینی، علمی و فرهنگی که در طول ماه محرم برگزار خواهد شد، نشان داده‌اند.

در روزهای اخیر، این مؤسسات با انتشار پوسترها، اطلاعیه‌ها و پیام‌های ویژه در شبکه‌های اجتماعی، مؤمنان را به حضور در مجالس عزاداری حضرت امام حسین(ع) تشویق کرده‌اند؛ مجالسی که فرصت مناسبی برای آشنایی عمیق‌تر با ارزش‌های حق‌طلبی، عدالت‌خواهی، ایثار و ایستادگی در برابر ظلم فراهم می‌آورد.

گزارش‌ها حاکی از آن است که کشورهای شرق آفریقا از جمله مناطقی هستند که هر ساله شاهد حضور گسترده مؤمنان در برنامه‌های ماه محرم می‌باشند؛ به گونه‌ای که مساجد، حسینیه‌ها و مراکز مختلف اسلامی خود را برای پذیرایی از صدها شرکت‌کننده در این محافل معنوی آماده می‌کنند.

از جمله مؤسساتی که برنامه‌ها و آمادگی‌های خود را برای برگزاری مجالس محرم اعلام کرده‌اند، می‌توان به مؤسسه امام صادق(ع)، جامعه اثناعشری تانزانیا (TIC)، مؤسسه ام‌البنین، بیلال مسلم میشن و دیگر مؤسسات دینی فعال در زمینه نشر و ترویج معارف اهل‌بیت(ع) در منطقه شرق آفریقا اشاره کرد.

برگزارکنندگان این برنامه‌ها از مؤمنان خواسته‌اند تا از فرصت ماه محرم برای شناخت عمیق‌تر تاریخ کربلا، تقویت ارزش‌های اسلامی و احیای پیام حضرت امام حسین(ع) بهره‌برداری کنند؛ پیامی که همواره نماد دفاع از حق، کرامت انسانی و عدالت در همه زمان‌ها بوده است.

مراسم و برنامه‌های ماه محرم قرار است در شهرهای مختلف شرق آفریقا برگزار شود و شامل سخنرانی‌های مذهبی، مجالس عزاداری، تلاوت قرآن کریم و دیگر فعالیت‌های دینی خواهد بود که با هدف گرامی‌داشت یاد و خاطره شهدای کربلا برگزار می‌گردد.

شایان ذکر است که برخی از این مؤسسات، برنامه‌های مجالس محرم خود را از شب گذشته آغاز کرده‌اند، در حالی که برخی دیگر از امروز به‌صورت رسمی فعالیت‌های خود را شروع کرده‌اند.

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