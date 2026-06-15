محرم امسال «محرم المقاومه» است/ مبلغان، جهادگونه در میدان تبلیغ حاضر شوند

​ به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ مدیر حوزه‌های علمیه کشور با صدور بیانیه‌ای به مناسبت فرا رسیدن ایام سوگواری سیدالشهدا (ع)، محرم امسال را «محرم المقاومه» خواند و از مبلغین، طلاب و روحانیون خواست با تبلیغ جهادی، تبیین مقاومت عاشورایی، امیدآفرینی، خونخواهی امام شهید و تقویت وحدت بر محور ولایت فقیه، از فرصت بی‌بدیل محرم و صفر برای روشنگری و کنشگری اجتماعی بهره‌گیرند

متن کامل پیام آیت‌الله اعرافی مدیر حوزه های علمیه کشور به مناسبت فرا رسیدن ماه محرم الحرام به شرح زیر است:

بسم الله الرحمن الرحیم

«اَلسَّلامُ عَلَیْکَ یا اَباعَبْدِاللهِ وَ عَلَی الْاَرْواحِ الَّتی حَلَّتْ بِفِنائِکَ»

امسال ایام عزای حضرت اباعبدالله الحسین(علیه السلام) در حالی فرا می‌رسد که امت عزیز ایران، داغدار شهادت امام و مقتدای خویش، قائد عظیم‌الشان امت، حضرت آیت‌الله‌العظمی سیدعلی خامنه‌ای (رضوان الله تعالی علیه) به دست رژیم جنایتکار و آمریکای جهانخوار است. نسیم محرم در حالی وزیدن گرفته است که هنوز اشک‌ها جاری، دلها نالان و صفوف مقاومت برای انتقام خون پاکش آرایش جنگی دارد. محرم امسال، محرم وداع با قائد شهید و محرم غمِ فقدان رهبری است که ۳۷ سال پرچم «هیهات منا الذلة» را بر فراز حرم جمهوری اسلامی به اهتزاز در آورد. گرچه چشم‌هایمان برای شهادت امام شهیدمان گریان است؛ اما گام‌هایمان برای قیام فی‌الله استوارتر شده است. ما از تبار سرزمینی هستیم که شهادت رهبرش را بال و پری برای پرواز تا ظهور به حساب می آورد.

محرم امسال «محرم المقاومة» است و در این ایام، انجام رسالت جهاد تبیین و بلاغ مبین و کنشگری اجتماعی توسط مبلغین و روحانیون ضرورت و اهمیتی مضاعف دارد. ما و شما در میانه کارزار عظیم جنگ حق و باطل و جنگ بزرگ و تعیین کنندة سرنوشت اسلام، ایران، انقلاب، محور مقاومت و امت اسلام قرارداریم. در این کارزار سستی و انفعال از هیچ کس، به ویژه از ما حوزویان، به هیچ وجه پذیرفته نیست و به خاطر هر گونه قصور و تقصیر در پیشگاه خداوند متعال مسئول خواهیم بود. فرصت بی‌بدیل محرم و صفر و ایام نهضت عاشورایی و هیئت‌ها و منبرهای حسینی در انتظار خیل عظیم علما، اساتید، طلاب و مبلغان و گروه‌های جهادی و تبلیغی است. نباید فرصت‌ها را از دست داد و بهانه‌ای برای کاهش حضور و تبلیغ جهادی تراشید. اینک تداوم رستاخیز حضور مردم و برانگیختگی الهی ملت و ارتقای سطح آگاهی‌های ایمانی و انقلابی نسل جوان ما در ایران و منطقه، به بعثت و رستاخیز حوزویان نیاز دارد و باید مجاهدانه در این میدان تاخت. مراکز و دستگاه‌های حوزوی و همچنین مراکز اجتماع حوزویان باید هجرت جهادی و تبلیغی را در پیش گیرند و در ادامة بیش از ۱۰۰ روز نقش‌آفرینی میدانی روحانیت در کنار مردم، برای محرم و صفر بپاخیزند.

اینجانب ضمن تسلیت شهادت ایام سوگواری شهادت امام حسین(علیه السلام) و یاران باوفایش، و نیز شهادت جانگداز رهبر فرزانه انقلاب امام سیدعلی خامنه‌ای(رضوان الله تعالی علیه) و با تقدیر از ملتی که حضور جانانه خود را از رمضان به محرم و صفر امتداد بخشید و با سپاس از همه مبلغان و روحانیت معظم، بر محورهای زیر به عنوان وظایف خطیر روحانیون و مبلغان عزیز در این ایام تأکید میکنم:

۱- لزوم تبلیـغ جـهادی و تبیین مقاومت عاشورایی

دشمن صهیونیستی و آمریکایی امروز با تمام توان خود در جنگی تمام عیار، ترکیبی و شناختی با سلاح شبهات، روایت‌سازی‌های دروغین، تحریف واقعیت‌ها و تحریف حماسه حسینی، در پی تخریب روحیه مردم، مسئولین و مجاهدان در میدان و تحمیل تسلیم بر ملت بزرگ ایران است. مبلغین محترم موظفند با تبلیغ جهادی و مخلصانه، الگوی «مقاومت عاشورایی»، «عزت حسینی» و «عدم تسلیم در برابر ظلم و استکبار» را به عنوان الگوی امت اسلامی در کارزار جنگ تحمیلی سوم تبیین کنند و از ظرفیت بی‌بدیل این ایام برای روایت راستین نهضت حسینی و تطبیق آن بر شرایط امروز امت اسلامی و جبهه مقاومت استفاده کنند.

عاشورای حسینی سرمایه جاویدان امت اسلام و مکتب انسان ساز و جامعه پرداز و تمدن زا و سرچشمه جوشان ارزش‌های الهی و جامع همه معارف و آموزه‌های دینی است و در این میان درس عزت اسلامی و مقاومت حماسی جایگاه بلندی دارد .

بی تردید «مقاومت عاشورایی» با فریاد «هیهات مِنَّا الذِّلَّة» تنها راه پیروزی در نبرد با طاغوت زمان در این جنگ ترکیبی و تمام عیار است. لازم است مبلغین گرامی با استناد به اندیشه امام خمینی کبیر(ره) و فریاد عزت و مقاومت آن رهبر بزرگ و نیز کلام حکیمانه امام شهید آیت الله سیدعلی خامنه‌ای (رضوان الله تعالی علیه) که فرمودند: «هزینه مقاومت، بسیار کمتر از هزینه سازش است» این حقیقت عاشورایی را برای مردم تبیین کنند که در نهضت حسینی بیعت با طاغوت زمان، ذلت‌آور و موجب هتک ارزش‌های انسانی و الهی و هزینه‌های گزاف تاریخی، بلندمدت و جبران ناپذیر است، در عاشورای حسینی، قیام لله و مقاومت عزتمندانه و شهادت موجب عزت ابدی اسلام و مسلمین، احیای سنت نبوی، و الگوسازی برای تمام اعصار و درهم‌کوبیدن پایگاه کفر و ظلم و استکبار شد، امروز نیز در مقابل طاغوت زمان، آمریکای جنایت‌کار و صهیونیست کودک‌کش باید عاشورایی مقاومت کنیم تا راه دستیابی به عزت و شکوه و قله ظهور را هموار نماییم.

۲- امیدآفرینی و تقویت تاب‌آوری

از درس‌های بزرگ عاشورای حسینی(ع) آرامش در طوفان‌ها و بردباری در سختی‌ها و امیدواری در بحران‌ها و تاب آوری در تنگناها است، این جلوه‌های عاشورایی به نهضت کربلا فروغ ابدی داده است و راز پیروزی در این درس‌ها نهفته است اکنون ما به تبیین این درس نیازمندیم زیرا که دشمن به دنبال ایجاد یأس و ناامیدی و کاهش تاب‌آوری مردم و مسئولین است. از این رو امیدآفرینی و تقویت تاب‌آوری از امور ضروری و مهم است که باید مبلغین در این ایام مورد اهتمام قرار دهند. این امر نیازمند انتقال درست مفاهیم و معارف ناب انقلاب اسلامی به مردم، تقویت ایمان و باورهای توحیدی و الهی و افزایش اعتماد اجتماعی و اجتناب از تزریق بذر یاس و تردید و دوری از هر نوع اختلاف انگیزی و نزاع در جامعه از طریق تولید محتوا و پیام‌های مناسب، گفت‌وگو با نسل جوان، شنیدن پرسش‌های واقعی جامعه، پرهیز از زبان کلیشه‌ای و تقویت سرمایه دینی، اجتماعی واخلاقی روحانیت است.

۳- ولایت فقیه محور و اساس وحدت و انسجام ملی

اطاعت از ولی فقیه و نائب امام زمان(عجل الله تعالی فرجه الشریف) و وحدت و انسجام ملی بر محور «ولایت فقیه» رمز پیروزی انقلاب اسلامی و بقا و تقویت جمهوری اسلامی ایران و جبهه مقاومت تاکنون بوده است. امروز نیز تنها راه عبور از این گردنه سخت تاریخی است. یکی از عبرت‌های عاشورا و حماسه حسینی، آن است که دشمن با تهدید و تطمیع و ایجاد تفرقه توانست جمع کثیری از مردم و خواصی که امام حسین(علیه السلام) را دعوت کرده بودند در مقابل امام قرار دهد و واقعة جانگداز عاشورا را رقم بزند. امروز هم اختلاف افکنی و ایجاد تفرقه، ترفند دشمن است و برای مقابله با آن باید پیروی از رهبری معظم و فرماندهی کل قوا حضرت آیت الله سید مجتبی خامنه‌ای(دام ظله) را مورد تاکید قرار داد و به فضل الهی هم اکنون مراجع عظام تقلید (دامت برکاتهم) و حوزه‌های علمیه بر این امر تاکید دارند و ملت بزرگ و رشید ایران و امت این راه نورانی و استقامت بر مسیر گفتمان انقلاب اسلامی را خواهد پیمود.

۴- روشنگری راه و تصحیح خطاها و برنامه ریزی مقتدرانه و عزتمندانه

رهبر معظم انقلاب اسلامی در پیام خود نسبت به نقشه دشمن برای ایجاد خطای محاسباتی در مسئولان و نخبگان هشدار دادند. بر این اساس حوزه و روحانیون وظیفه‌ای فراتر از تأیید و تقدیر و حمایت از دستگاههای مسئول و مسئولان امر دارند و در سنت شیعی، عالمان دین همواره نقش«حامی» ، «ناصح» و «هشداردهنده» نسبت به مسئولان حکومتی داشته‌اند. از این رو، لازم است برای مردم و مسئولین تبیین شود که ظرفیت دیپلماسی و مذاکره در راستای حفظ دستاوردهای میدان و خیابان و امتداد پیروزی‌ها موجه و مجاز است و مذاکره به عنوان ابزار تعین بخشی به شروط اقتدار نظام و مردم ایران بر نظام سلطه قابل قبول است و نمی‌توان بر دشمن عهد شکن و پیمان ستیز اعتماد کرد و نباید سیاست، اقتصاد و جنگ را بدان گره زد بلکه برای تثبیت پیروزی‌ها و حل مشکلات سنگین اقتصادی و فرهنگی با همبستگی و کار جهادی، باید برنامه‌ریزی و اقدام کرد.

۵- تاکید بر وحدت همه ساحات جبهه مقاومت

همانگونه که رهبری معظم تأکید کردند جبهه مقاومت (شامل دلاورمردان یمن شجاع، سلحشوران عراق، حزب‌الله فداکار لبنان و غزه مظلوم و...) نه به‌عنوان شرکای مقطعی؛ بلکه به‌عنوان بهترین دوستان و جزء جدایی‌ناپذیر ارزش‌ها و هویت انقلاب اسلامی هستند و وحدت این اجزا، مسیر ریشه‌کنی فتنه صهیونیسم را هموار و تسریع خواهد کرد. امروز جبهه متحدی از حزب الله لبنان، انصارالله یمن، حشدالشعبی عراق و مقاومت فلسطین شکل گرفته است و باید روز به روز متحد تر و منسجم‌تر شود، یکی از راهبردهای جدید تاکید بیشتر بر این همبستگی و اعلان صریح سیاست اصولی: « وحدت ساحت‌ها در جنگ و صلح» است.

بیتردید این وحدت و این سیاست ریشه در کلمه لا اله الا الله دارد که از سویی دلالت بر یگانگی خداوند و از سوی دیگر دلالت بر نفی خدایان دروغین و طاغوت‌های زمان با محوریت رهبری الهی دارد. عاشورا و حماسة حسینی بهترین ظرفیت برای تقویت این اتحاد مقدس است. مبلغین عزیز باید از این ظرفیت در ایام محرم برای تبیین لزوم وحدت جبهه مقاومت بهره‌برداری نمایند.

۶- تبیین گفتمان امامین انقلاب و مطالبه خونخواهی امام شهید

یکی از مطالبات عمومی و فراگیر در محرم امسال باید گفتمان‌سازی و خونخواهی شهادت قائد عظیم‌الشان امت حضرت آیت الله العظمی امام سید علی خامنه‌ای(رضوان الله تعالی علیه) باشد. پیوند خونخواهی و انتقام با محرم و عاشورا، ریشه در عمیق‌ترین لایه‌های فرهنگ عاشورایی دارد. این پیوند نه یک راهبرد تاکتیکی؛ بلکه یک ضرورت اعتقادی و راهبردی در مکتب تشیع است. انتقام و خونخواهی امام شهید نه یک مواجهه احساسی و هیجانی؛ بلکه «استمرار مبارزه با ظلم واستکبار» در قالب جدید و از ماموریت‌های محوری واساسی جبهه مقاومت در شرایط امروزی است.

مبلغین عزیز در روشنگری‌های خود تلاش کنند این مطالبه خونخواهی و انتقام به بوته فراموشی سپرده نشود؛ بلکه تبدیل به یک گفتمان عمومی و سراسری گردد و در همین راستا تبیین منطق انقلاب اسلامی و گفتمان امامین انقلاب و نیز ترسیم زوایای گوناگون شخصیت جامع الاطراف رهبر شهید و برقراری و تحکیم پیوند معرفتی و عاطفی و روحی جامعه و جوانان عزیز با اسلام و انقلاب و امام شهید، از محورهای مهمی است که نباید از آن غفلت کرد.

۷- روایت پیروزی و فتح با استفاده از ظرفیت محرم

بی‌تردید در این جنگ تحمیلی تا کنون پیروزی‌های بزرگی به‌دست آمده است و با وجود هزینه‌ها و خسارت‌هایی که دشمن به جمهوری اسلامی ایران و جبهه مقاومت وارد کرده، ضربات سهمگین‌تری را دریافت نموده و هزینه‌های بسیار بیشتری را متحمل شده است و به اقرار متخصصان و مسئولان خودش، به هیچ‌یک از اهداف از پیش طراحی شده نرسیده است. با این حال، در تلاش است شکست میدانی خود را با جنگ رسانه‌ای جبران نماید. یکی از مهم‌ترین محورهایی که در ایام محرم باید روی آن تاکید شود، افتخارات و پیروزی‌هایی است که در جنگ تحمیلی سوم علیه دشمن غدار آمریکایی ـ صهیونی تا کنون به‌دست آمده است. باید از ظرفیت منبر و هیئت حسینی برای بیان ایستادگی مثال زدنی و شگفت‌آور رهبری، ملت، مسئولان و قوای نظامی و انتظامی ایران، با تمسک به قدرت الهی، در مقابل ابرقدرت‌های پوشالی دنیا استفاده نمود و پیروزی‌هایی همچون فروریختن هیمنه استکبار جهانی، ظهور ایران به عنوان یک قدرت بزرگ، بعثت مردم و اتحاد و انسجام بیش از پیش ملی و جبهه مقاومت بر محور ولایت، تسلط بر مدیریت تنگه هرمز، بصیرت و برانگیخته شدن مردم جهان علیه ظلم و استکبار جهانی و اقبال بی‌نظیر و گسترده مردم در اقصا نقاط جهان، همگرایی کشورهای منطقه و امور دیگر را یادآوری کرد و با بیان سنت‌های الهی با استناد به آیات قرآن همچون کریمه ( إنّ جندنا لهم الغالبون و أن تنصروا الله ینصرکم و یثبت اقدامکم و ...) پیروزی نهایی و حتمی جبهه حق و رسیدن به قله های افتخار و عزت را نوید داد.

۸- به سوی جامعه مهدوی و منتظر و ظهور مهدی موعود (عجل الله تعالی فرجه الشریف)

نهضت حسینی فقط یک واقعه تاریخی نیست؛ بلکه الگوی کامل برای ساختن جامعه‌ای در مسیر ظهور است. عاشورا، نقطه عطف انتظار است؛ انتظاری که با قیام برای عدالت و شهادت‌طلبی گره خورده است. انقلاب اسلامی و ایستادگی در مقابل آمریکا و صهیونیسم از ابتدا تا کنون، نیز از جنس حماسه حسینی است. بعثت ملت عظیم الشان ایران، مقدمه‌ساز ظهور خورشید عظمای ولایت و منجی عالم بشریت است. مختصات این بعثت را باید به گونه‌ای برای آحاد جامعه تبیین نمود که روز به روز با رشد فزاینده و ارتقای کمی و کیفی زمینه‌ساز ظهور باشد.

مبلغان و طلاب عزیز با الهام از عاشورا و مکتب حسینی، این حقیقت را منتقل نمایند که برای تحقق عدالت جهانی مهدوی و نابودی استکبار و ظلم، باید همچون اصحاب سیدالشهدا(علیه السلام)، محکم و استوار ایستاد. به بیان امام شهید: «انتظار فرج همان انتظار قدرت اسلامی است»؛ لذا با تبیینی درست، میان انتظار سازنده که مردم را به صحنه می‌آورد و انتظار انفعالی که آنها را از میدان به در می‌کند مرزبندی روشنی ایجاد کنند.

در پایان مجدداً به همه مبلغین و روحانیون محترم این نکته اساسی را یادآوری می‌کنم که امسال، بیش از هر سال، مساجد و منبرها و مواکب و هیئت‌ها، سنگر، روضه‌ها و نوحه‌ها، حماسه و اشک‌ها، سلاح و ابزار مبارزه است. امسال باید مبلغین و همه روحانیون جهادگونه در میدان تبلیغ محرم حاضر شوند و شور و شعور حسینی در کشور بیش از پیش برپا شود تا مردم دنیا و دشمن به وضوح این حقیقت را درک کنند که جنگ تحمیلی و شهادت خامنهای عزیز (رضوان الله تعالی علیه) و فرماندهان و مسئولین و کودکان و مردم مظلوم ایران نه تنها انقلاب اسلامی و نظام جمهوری اسلامی ایران را تضعیف نکرده؛ بلکه قدرتمندتر نموده و جهش آن را به سمت آرمانهای انقلاب اسلامی و اقتدار و عزت فزاینده، سریع‌تر کرده است، در این راه همه امید به لطف الهی و عنایات حضرت ولی عصر(عج) است.

وماالنصر الا من عندالله العزیز الحکیم

علیرضا اعرافی

مدیر حوزه های علمیه

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