دیپلمات افغانستانی حمله یفتل پایین را «نماد مقاومت» خواند؛ ابهام درباره حمایت سیاسی از اقدام مسلحانه

به گزارش خبرگزاری بینالمللی اهلبیت(ع) ـ ابنا ـ نصیر احمد اندیشه، دیپلمات افغانستانی، روز جمعه ۲۶ تیرماه در واکنش به حمله نیروهای مخالف طالبان به مرکز شهرستان یفتل پایین در استان بدخشان افغانستان، از این اقدام استقبال کرد و آن را نمادی از ایستادگی مردم افغانستان در برابر حاکمیت طالبان دانست.
نصیر احمد اندیشه در پیامی در شبکه اجتماعی ایکس نوشت که «صدای مقاومت و ایستادگی از قلب هندوکش شنیده میشود» و تحولات اخیر نشان میدهد که به گفته او، «ظلم و اسارت در این خاک ریشه نخواهد دواند».
وی مردم یفتل را «پاسداران آزادی افغانستان» خواند و افزود که رخداد اخیر را باید «شکستن سکوت در برابر ستم» تلقی کرد.
اندیشه همچنین نوشت: «تاریخ این فداکاریها را ثبت خواهد کرد و روسیاهی برای کسانی خواهد ماند که یا عزت خود را به بهای اندکی فروختهاند یا در خواب غفلت و امید واهی دل بستهاند.»
این موضعگیری در شرایطی مطرح شده است که هنوز اطلاعات مستقلی درباره ساختار، اهداف، شمار نیروها و عملکرد جبهه تازهتأسیس «سپاهیان میهن» در دسترس نیست. همچنین روشن نیست حمایت سیاسی از عملیات یفتل پایین، صرفاً ناظر بر مخالفت با طالبان است یا به معنای تأیید استفاده از شیوههای مسلحانه برای تغییر وضعیت سیاسی افغانستان تلقی میشود.
اظهارات اندیشه از این جهت قابل توجه است که تجربه چند دهه جنگ در افغانستان نشان داده است حمایت سیاسی از گروههای مسلح، حتی در صورت طرح شعارهای آزادیخواهانه، میتواند با پیامدهای پیشبینیناپذیر امنیتی و انسانی همراه باشد. در مقابل، حامیان جبهههای مخالف طالبان استدلال میکنند که بسته بودن مسیرهای مشارکت سیاسی و سرکوب اعتراضهای مدنی، زمینه شکلگیری مقاومت مسلحانه را فراهم کرده است.
پس از پیام اندیشه، شماری دیگر از چهرههای سیاسی افغانستان، از جمله فوزیه کوفی، عضو پیشین مجلس نمایندگان، و ظاهر اغبر، سفیر افغانستان در تاجیکستان، نیز از عملیات یفتل پایین و نیروهای مهاجم حمایت کردند.
تصرف چندساعته مرکز یفتل پایین
منابع محلی و چند رسانه افغانستانی گزارش دادهاند که افراد وابسته به گروه «سپاهیان میهن» بامداد جمعه به مرکز شهرستان یفتل پایین حمله کرده و برای چند ساعت کنترل ساختمان فرمانداری، فرماندهی پلیس و دفتر استخبارات طالبان را در دست گرفتهاند. طالبان نیز اصل وقوع حمله و خروج موقت مرکز شهرستان از کنترل نیروهای خود را تأیید کرده است.
بر پایه گزارش منابع محلی، شمار مهاجمان حدود ۲۰ تا ۳۰ نفر بوده و آنان با استفاده از مسیرهای کوهستانی و کمتر کنترلشده وارد مرکز شهرستان شدهاند. برخی تصاویر منتشرشده در شبکههای اجتماعی، برافراشته شدن پرچمی آبیرنگ بر ساختمان اداره شهرستان را نشان میدهد؛ با این حال، همه جزئیات این تصاویر و زمان و مکان ضبط آنها بهطور مستقل تأیید نشده است.
گروه «سپاهیان میهن» مدعی شده است که نیروهایش پس از خلعسلاح شماری از افراد طالبان، مقداری سلاح، مهمات و تجهیزات نظامی را با خود برده و پیش از رسیدن نیروهای کمکی از منطقه عقبنشینی کردهاند. گزارش مستقلی درباره میزان تجهیزات ضبطشده یا تلفات احتمالی مهاجمان منتشر نشده است.
احسانالله کامگار، سخنگوی فرماندهی امنیت طالبان در بدخشان، مهاجمان را «افراد غیرمسئول» خوانده و گفته است حمله زمانی صورت گرفت که مقامهای محلی بهدلیل تعطیلی روز جمعه در محل کار حضور نداشتند. طالبان همچنین از بازداشت چند نفر در ارتباط با این حادثه خبر داده، اما هویت بازداشتشدگان و نقش احتمالی آنان مشخص نشده است.
فصیحالدین فطرت، رئیس ستاد ارتش طالبان، پس از این حمله به بدخشان رفت و اعلام کرد مهاجمان به اهداف خود دست نیافتهاند. در مقابل، منابع مخالف طالبان، تصرف چندساعته مرکز یفتل پایین را نخستین خروج شناختهشده یک مرکز شهرستان از کنترل طالبان پس از بازگشت این گروه به قدرت در مرداد ۱۴۰۰ عنوان کردهاند.
گزارشهایی نیز از آغاز عملیات جستوجوی خانهبهخانه و بازداشت شماری از ساکنان محلی منتشر شده است؛ اما جزئیات این ادعاها و تعداد دقیق بازداشتشدگان هنوز از سوی منابع مستقل تأیید نشده است.
رویداد یفتل پایین، افزون بر آشکار کردن برخی آسیبپذیریهای امنیتی طالبان در بدخشان، بحث درباره آینده مخالفت مسلحانه در افغانستان را بار دیگر برجسته کرده است؛ بحثی که در آن، نه مشروعیت سیاسی طالبان مورد پذیرش همه جریانهاست و نه درباره پیامدها و مشروعیت استفاده از سلاح برای مقابله با این گروه اجماع وجود دارد.
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