به گزارش خبرگزاری اهل‌بیت(ع) - ابنا - حجت‌الاسلام‌والمسلمین ناصر رفیعی طی سخنانی در ظهر سومین روز از ماه محرم در حرم بانوی کرامت، اظهار داشت: اصحاب خاص سیدالشهدا(ع) افرادی هستند که ما همواره آرزو می‌کنیم مثل آن ها باشیم اما بدون شناخت اوصاف و ویژگی‌های آنان امکان ملحق شدن به آنها نیست به همین خاطر ضرورت دارد رفتارشناسی درستی از این اصحاب خاص صورت پذیرد.

وی ثبات قدم و استقامت را از مهمترین اوصاف اصحاب اباعبدالله علیه السلام دانست و گفت: اصحاب سید الشهدا(ع) هیچگاه در اهداف خود دچار تردید و شک نشدند و در آیه ۱۴۷ سوره آل عمران به دعای مخصوص رزمندگان اشاره شده که مسئله ثبات قدم مورد تأکید قرار گرفته است.

سخنران حرم بانوی کرامت با اشاره به برخی از افراد همچون «شَبَث بن رِبعی» که در زمان پیامبر(ص) و اهل بیت(ع) زندگی کردند ولی همواره مذبذب بودند افزود: اینگونه افراد هیچ گاه موضع ثابتی ندارند و همواره رنگ عوض می کنند به همین خاطر امام سجاد علیه السلام می فرماید در آخرالزمان همواره از خداوند ثبات قدم طلب کنید.

استاد حوزه علمیه خاطرنشان کرد: خداوند در سوره آل عمران می‌فرماید راسخون در علم که همان اهل بیت(ع) هستند همواره دعای ثبات قدم در مسیر هدایت را از خداوند داشتند که نشان دهنده اهمیت ثبات قدم است.

وی افزود: شخصی به نام «ابوثمامه صائدی همدانی» که از منطقه یمن است در کوفه به یاری مسلم پرداخت اما بعد از شهادت حضرت مسلم شبانه به سمت سیدالشهدا(ع) حرکت و به حضرت ملحق شد و در واقعه کربلا به شهادت رسید و تا لحظه آخر همراه سید الشهدا(ع) بود و ثبات قدم داشت.

سخنران حرم بانوی کرامت تأکید کرد: از مهم‌ترین راه‌های ثبات قدم و دوری از تردید اهمیت به ادعیه عاقبت به خیری مثل دعا به ویزه ادعیه صحیفه سجادیه، قرائت آیه ۱۲۰ سوره هود، مطالعه تاریخ انبیای الهی و ائمه معصومین(ع) و قصص قرآنی و تقویت باورها از طریق شرکت در مجالس عقیدتی و شناخت شبهات است.

وی افزود: مجالس اهل بیت(ع) باید به محافل تقویت اعتقادات تبدیل شود و شبهات اعتقادی جوانان در منابر مرتفع شود.