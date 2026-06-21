به گزارش خبرگزای بینالمللی اهلبیت(ع) ـ ابنا ـ پایگاه خبری عبری «واللا» به نقل از فرماندهان ارتش این رژیم گزارش داد که حزبالله بار دیگر سامانه رصد و جمعآوری اطلاعات امنیتی در مقابل «خط زرد» در جنوب لبنان ایجاد کرده است.
پایگاه خبری عبری «واللا» به نقل از منابعی در ارتش این رژیم هشدار داد که در چند مورد اخیر، حزبالله تمرکز خود را بر هدف قرار دادن فرماندهان ارشد میدانی ارتش اسرائیل در جنوب لبنان گذاشته است؛ موضوعی که نگرانیهای جدی ایجاد کرده و مستلزم تغییر در الگوهای عملیاتی است.
واللا افزود که ارتش اسرائیل برآورد میکند که حزبالله بار دیگر یک سامانه نظارت و جمعآوری اطلاعات در مقابل «خط زرد» در جنوب لبنان ایجاد کرده است و عملیاتهای شبانهای برای شناسایی محل استقرار فرماندهان ارشد میدانی و انجام حملات انجام میدهد.
تلفات سنگین فرماندهان اسرائیلی
این وبسایت عبری تصریح کرد که مقامهای نظامی این رژیم میگویند نمیتوان این واقعیت را نادیده گرفت که فرمانده پیشین تیپ ۴۰۱ بر اثر حمله هوایی با پهپاد بهشدت زخمی شد، معاون فرمانده لشکر ۳۶ با یک بمب کنار جادهای هدف قرار گرفت و زخمی شد، و فرمانده گردان ۵۲ در حمله هوایی با پهپاد کشته شد.
این فرماندهان صهیونیست اظهار داشتند باید در نظر داشت حزبالله از فناوری به ویژه در شب برای رصد فعالیتهای رادیویی و نشانههایی که بیانگر حضور فرماندهی ارشد در میدان است استفاده میکند؛ این تلاشها به سطح بالایی از مهارت نیاز دارد.
اتاق عملیات مقاومت اسلامی لبنان روز شنبه گذشته تأکید کرد که نفوذ نظامیان صهیونیست به سمت منطقه علیالطاهر را ناکام گذاشته است و صهیونیستها در آنجا متحمل تلفات و خسارات قطعی و سنگین شدند.
ارتش اسرائیل هم روز گذشته اعلام کرد که یک نظامی صهیونیست کشته و ۱۳ نفر دیگر در جریان درگیریها در جنوب لبنان زخمی شدند که برخی از مجروحان وضعیت وخیمی دارند.
سخنگوی ارتش اسرائیل تصریح کرد که نظامی کشتهشده و مجروحان از یگان «ماجلان» وابسته به تشکیلات کماندو هستند.
جمعه شب نیز ۴ نظامی صهیونیست در ارتفاعات علیالطاهر مشرف به شهر النبطیه در نتیجه انهدام تانک مرکاوا به هلاکت رسیده بودند.
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