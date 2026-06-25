کشته شدن یک نظامی صهیونیست دیگر در جنوب لبنان

به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ یک نظامی ارتش رژیم صهیونیستی در شامگاه چهارشنبه در پی واژگونی یک خودروی نظامی ارتش این رژیم در جنوب لبنان کشته و یک نظامی صهیونیست دیگر با جراحات متوسط زخمی شد. این حادثه در حالی رخ داده است که نقض‌های رژیم صهیونیستی علیه توافق آتش‌بس همچنان ادامه دارد.

ارتش رژیم صهیونیستی در بیانیه‌ای که صبح امروز پنجشنبه منتشر کرد، اعلام کرد نظامی کشته‌شده «باسل سوید» نام داشت و به‌عنوان نیروی ذخیره و راننده در گردان ۷۵ وابسته به تیپ هفتم خدمت می‌کرد. ارتش رژیم صهیونیستی مدعی شد که او در جریان فعالیت عملیاتی در جنوب لبنان، کشته شده و یک نظامی دیگر نیز در این حادثه با جراحات متوسط مجروح شده است.

واژگونی خودروی نظامی در منطقه رب ثلاثین

بر اساس جزئیاتی که رسانه‌های عبری درباره این حادثه منتشر کردند، یک خودروی نظامی متعلق به نیروهای رزمی تیپ «گولانی» حدود ساعت ۲۲:۵۰ چهارشنبه شب در منطقه «رب ثلاثین» در جنوب لبنان واژگون شد که در نتیجه آن یک نظامی صهیونیست کشته و یک نظامی دیگر زخمی شد.

ادامه تنش‌ها هم‌زمان با مذاکرات لبنان و رژیم صهیونیستی

این حادثه یک روز پس از پایان دومین روز مذاکرات لبنان و رژیم صهیونیستی در واشنگتن رخ داد. مذاکراتی که در شرایط ادامه نقض آتش‌بس از سوی ارتش رژیم صهیونیستی و انجام مجموعه‌ای از حملات در جنوب لبنان برگزار شد.

بر اساس گزارش‌ها، حملات رژیم صهیونیستی در روز چهارشنبه به شهادت دو نفر در جنوب لبنان منجر شد. همچنین نقض حریم هوایی لبنان از سوی رژیم صهیونیستی ادامه داشته و حتی آسمان شهر بیروت پایتخت لبنان نیز شاهد پروازهای نظامی رژیم صهیونیستی بوده است.

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