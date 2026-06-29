به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ ارتش رژیم صهیونیستی شامگاه دوشنبه اعلام کرد که یک نظامی این ارتش بر اثر انفجاری در جنوب لبنان دچار جراحات شدید شده است.

در بیانیه ارتش رژیم صهیونیستی آمده است: یک سرباز ذخیره صهیونیست امروز (دوشنبه) در پی انفجاری در جنوب لبنان به‌شدت مجروح شد.

ارتش رژیم صهیونیستی افزود که این نظامی برای دریافت خدمات درمانی به بیمارستان منتقل شده و خانواده او نیز در جریان وضعیت وی قرار گرفته‌اند.

حادثه در جریان عملیات کماندوها

ارتش رژیم صهیونیستی جزئیات بیشتری درباره ماهیت این انفجار منتشر نکرده است، اما شبکه ۱۲ تلویزیون این رژیم گزارش داد که این نظامی در جریان یک فعالیت عملیاتی توسط نیروهای یگان کماندویی در شهرک «ارنون» از توابع شهرستان نبطیه در جنوب لبنان زخمی شده است.

این شبکه افزود: هنوز مشخص نشده که منبع انفجار چه بوده و شرایط حادثه همچنان تحت بررسی است.

کشته و زخمی شدن نظامیان صهیونیست

پیش از این، ارتش رژیم صهیونیستی دیروز یکشنبه از کشته شدن یک افسر با درجه سروان و فرمانده یک دسته از گردان ۱۲ تیپ گولانی و زخمی شدن یک نظامی دیگر در جریان درگیری در جنوب لبنان خبر داده بود.

ادامه سانسور درباره تلفات رژیم صهیونیستی

رژیم صهیونیستی در جریان جنگ‌ها و عملیات نظامی خود در لبنان و دیگر مناطق، محدودیت‌های شدیدی بر انتشار اطلاعات مربوط به تلفات انسانی و خسارت‌های مادی اعمال می‌کند.

به همین دلیل، برخی منابع معتقدند آمار رسمی اعلام‌شده درباره خسارت‌ها و تلفات ممکن است در آینده افزایش یابد.

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